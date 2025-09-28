Parlamentare Republica Moldova. Poliția anchetează transporturi ilegale de alegători din Rusia spre Belarus

Inspectoratul General al Poliției (IGP) din Republica Moldova a pornit o anchetă după ce mai mulți cetățeni moldoveni din Moscova au călătorit cu un autocar spre Belarus pentru a vota la alegerile parlamentare de duminică.

Mai mulți cetățeni moldoveni din Moscova au călătorit cu un autocar spre Belarus pentru a vota la alegerile parlamentare | Foto: Depositphotos.com

Autoritățile investighează dacă aceste transporturi au fost organizate și dacă au încălcat legea electorală.

Poliția a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, acțiune care contravine legislației naționale. Amintim că transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin lege, fiind calificată drept tentativă de influențare ilegală a procesului electoral. În acest context, oamenii legii întreprind măsuri de verificare și investigare a circumstanțelor, pentru a identifica persoanele implicate și pentru a împiedica desfășurarea unor astfel de acțiuni. Poliția reiterează că va interveni prompt și ferm în vederea prevenirii oricărei forme de corupere sau influențare ilegală a alegătorilor, asigurând desfășurarea unui scrutin liber și corect', a transmis IGP, citat de Agerpres.ro.

Aceste transporturi din Rusia spre Belarus au loc în contextul în care în Federația Rusă au fost constituite pentru aceste alegeri parlamentare două secții de votare pentru alegătorii moldoveni, cărora le-au fost repartizate doar 10.000 de buletine de vot. În Belarus funcționează o singură secție de vot, la Minsk.



