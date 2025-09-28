Parlamentare Republica Moldova. Toate secțiile de voatre s-au deschis în țară și strainătate

Toate secțiile de votare din Republica Moldova și din străinătate și-au deschis astăzi ușile pentru alegerile parlamentare, a afirmat președintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman.

„Astăzi, Republica Moldova își reafirmă angajamentul democratic prin organizarea alegerilor parlamentare, un moment esențial pentru viitorul țării. De la ora 7:00 toate secțiile de votare din țară și străinătate și-au deschis ușile invitând alegătorii să își exercite dreptul constituțional la vot. (...) Am întreprins toate măsurile necesare pentru ca procesul să se desfășoare în condiții de corectitudine, securitate și transparență”, a precizat Caraman.

Primul votant la scrutinul de duminică a fost o studentă la Universitatea din Tsukuba - Japonia, notează Agerpres.ro. Ana Teișanu, care și-a exprimat dreptul la vot la secția din Tokio, a subliniat că „viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest”.

Pentru scrutinul de astăzi au fost constituite 2.274 de secții de votare, dintre care 301 în străinătate și 12 pentru alegătorii din Transnistria. Pentru prima dată, alegătorii din zece state au avut posibilitatea de a vota prin corespondență. Buletinele de vot au fost tipărite în cinci limbi pentru alegătorii din țară și in doua limbi pentru cei din Transnistria.

23 de secții de votare în România. Unde se poate vota la Cluj-Napoca

În România vor funcționa 23 de secții: cinci la București, trei la Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov având câte două fiecare. În Cluj-Napoca cele două secții de votare sunt la Casa de Cultură a Studenților, situată în Piața Lucian Blaga, 1-3.

14 partide politice în cursa pentru Parlament

În cursă sunt înscrise 14 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți. Pragurile de acces în Parlament sunt de 5% pentru partide, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidați independenți. Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se prezintă cel puțin o treime dintre alegători.

