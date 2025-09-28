Maia Sandu acuză Rusia de presiune asupra procesului electoral

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică dimineață că Rusia încearcă să dea lecții de democrație deși este o țară în care președintele și partidul de guvernare nu se schimbă de decenii.

Conform Agerpres.ro, ea a susținut, după ce a votat pentru alegerile parlamentare, că 'Moscova sugerează că alegerile din Moldova nu sunt corecte, în situația în care ei sunt cei care pun o presiune nemaipomenită pe procesele electorale din această țară'.

„Am văzut în această perioadă propaganda Moscovei care sugerează că alegerile nu sunt corecte, în situația în care ei sunt cei care pun o presiune nemaipomenită pe procesele noastre electorale, dar am văzut și această narațiune a Moscovei care încearcă să discrediteze procesul electoral din Republica Moldova. (...) Am văzut iarăși narațiunea Rusiei, unde președintele țării nu se mai schimbă de decenii și partidul de guvernare la fel, dar care ne dă nouă lecții de democrație. Rusia atacă democrația noastră pe toate fronturile, iar atunci când noi încercăm să ne protejăm democrația, prezintă aceste lucruri ca antidemocratice. Să fim atenți și să nu cădem pradă acestor narațiuni false care vin de la Moscova!”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a mai adăugat că a transmis un mesaj Europei în legătură cu pericolul pe care Rusia îl reprezintă pentru democrațiile din regiune și a subliniat fragilitatea democrației moldovenești, dar și responsabilitatea cetățenilor de a o apăra.

„Într-un scenariu prost noi vom continua să luptăm pentru democrație”

Maia Sandu a afirmat că, chiar și în cazul unui scenariu nefavorabil, va continua lupta pentru democrație, deși asta ar complica parcursul european al Republicii Moldova.

