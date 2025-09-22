Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Stimați Judecători ai CCR, vă rog respectuos să lăsați reformele lui Ilie Bolojan să continue. În absența lor ne așteaptă o boală lungă urmată de o moarte sigură”

Nu pot patru-cinci milioane de români, angajați și angajatori, harnici și cinstiți, care muncesc și își plătesc toate taxele, impozitele și contribuțiile, să țină în spate toate creșterile de salarii, creșterile de pensii, alocațiile, indemnizațiile și beneficiile.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Cred că toți cei care mă cataloghează drept moș comunist, obsedat de fabrici, uzine și combinate, vor spune că am depășit orice limită imaginabilă. Adică, chiar și pentru un ardelean naiv și încet la minte, este prea mult să se apuce să roage Judecătorii de la Curtea Constituțională să decidă într-o anume manieră sau în alta. Dar am fost crescut de bunici, ei mi-au spus dintotdeauna că preotul, judecătorul, doctorul și profesorul sunt mințile luminate ale comunității, că întreaga comunitate a făcut eforturi să-i țină la scoală și că acum comunitatea așteaptă ca cei patru stâlpi ai intelectualității să aducă pace și prosperitate în comunitate.

De aceea, Stimați Judecători de la Curtea Constituțională, îmi permit această adresare, dar nu numai pentru că sunt un ardelean naiv și încet la minte, ci și pentru că sunt un contribuabil important la bugetul de stat, plătesc lună de lună toate taxele, impozitele și contribuțiile, partea mea de care este nevoie ca România să aibă pace și prosperitate.

Stimați Judecători de la Curtea Constituțională, vă rog să îmi permiteți să vă explic foarte pe scurt, în limbaj simplu, de ce s-a ajuns să fie nevoie de reforme dure în România.

Românii din sectoarele bugetare au primit salarii crescute, pensii crescute, indemnizații, beneficii, burse, stimulente, sponsorizări, indexări, sporuri, ajutoare, bonusuri, concedii speciale, vouchere și alte astfel de pomeni date fără noimă în stânga și în dreapta, fără a exista bani, fără o analiză de impact și pe criterii clientelare.

Românii din sectoarele din mediul privat au primit scutiri, facilitați, ajutoare, amnistii și alte astfel de pomeni date fără noimă în stânga și în dreapta, fără a exista bani, fără o analiză de impact și pe criterii clientelare.

Stimați Judecători de la Curtea Constituțională, banii pentru creșterile de salarii, creșterile de pensii, alocații, indemnizații, beneficii, burse, stimulente, sponsorizări, indexări, sporuri, ajutoare, bonusuri, concedii speciale plătite, vouchere, banii pentru scutiri, facilitați, ajutoare, amnistii, vin de la vreo patru-cinci milioane de români, angajați și angajatori, harnici și cinstiți, care muncesc și își plătesc toate taxele, impozitele și contribuțiile.

Nu pot vreo patru-cinci milioane de români, angajați și angajatori, harnici și cinstiți, care muncesc și își plătesc toate taxele, impozitele și contribuțiile, să țină în spate toate creșterile de salarii, creșterile de pensii, alocațiile, indemnizațiile, beneficiile, bursele, stimulentele, sponsorizările, indexările, sporurile, ajutoarele, bonusurile, concediile speciale plătite, voucherele.

Nu pot să țină în spate toate scutirile, facilitățile, ajutoarele, amnistiile.

Muncește tot mai puțină lume în România, vă rog să vă uitați în jur, Stimați Judecători de la Curtea Constituțională. În industrie, în construcții, în agricultură, au rămas doar români care au peste 50, chiar peste 60 de ani, care muncesc cot la cot cu asiaticii care vin în număr tot mai mare în Roâania.

Când nu mai muncește nimeni se termină banii pentru creșterile de salarii, creșterile de pensii, alocații, indemnizații, beneficii, burse, stimulente, sponsorizări, indexări, sporuri, ajutoare, bonusuri, concedii speciale plătite, vouchere. Se termină banii pentru scutiri, facilitați, ajutoare, amnistii.

Și atunci trebuie să te împrumuți și, daca te împrumuți, așa cum se spune în limbaj simplu, al ardelenilor naivi și înceți la minte, ai belit-o, pentru că trebuie să dai banii înapoi.

Stimați Judecători de la Curtea Constituțională, o sumedenie de cetățeni spun că se poate și altfel, mai flexibil, mai protectiv, mai optimist. Vin specialiști, comentatori și analiști din enorm de multe domenii să explice în limbaj sofisticat sau de mahala de ce suntem în situația în care suntem și care sunt măsurile care trebuie luate pentru a ieși din situația în care suntem.

Stimați Judecători de la Curtea Constituțională, vă rog respectuos să credeți un ardelean naiv și încet la minte, care lucrează în economia reală, în industria reală, într-o fabrică reală. Nu se poate altfel, doar prelungim o criză economică care va exploda la anul în loc să explodeze acum. Boală lungă, moarte sigură.

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

