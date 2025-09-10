Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește”

Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește, doamnelor și domnilor profesori. Banii – inclusiv pentru salariile din mediul bugetar, inclusiv pentru salariile Dumneavoastră, doamnelor și domnilor profesori - vin din taxele, impozitele și contribuțiile pe care le plătesc până la ultimul leuț angajații și angajatorii harnici și cinstiți.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Dacă scade numărul angajaților și angajatorilor harnici și cinstiți care muncesc și își plătesc taxele, impozitele și contribuțiile până la ultimul leuț, scad și veniturile la buget.

Doamnelor si domnilor profesori, v-ați întrebat vreodată, măcar din curiozitate, de unde vin banii pentru creșterile de salarii, creșterile de pensii, alocații, indemnizații, beneficii, burse, stimulente, sponsorizări, indexări, sporuri, ajutoare, bonusuri, concedii speciale plătite, vouchere?

De unde vin banii pentru scutiri, facilitați, ajutoare, amnistii?

De unde vin banii care trebuie să compenseze mizeria de evaziune fiscală și munca la negru care mustește peste tot in jurul nostru? – inclusiv în sistemul de învățământ, nu mă înjurați că spun asta, doamnelor și domnilor profesori.

Va spun eu deși, doamnelor si domnilor profesori, cu siguranță o știți deja. Din veniturile bugetare de la vreo patru milioane de români, angajați și angajatori, harnici și cinstiți, care muncesc și își plătesc toate taxele, impozitele și contribuțiile.

Este imposibil pentru patru milioane de români, angajați și angajatori, harnici și cinstiți, care muncesc și își plătesc toate taxele, impozitele și contribuțiile, să genereze venituri bugetare care să țină în spate toate creșterile de salarii, creșterile de pensii, alocațiile, indemnizațiile, beneficiile, bursele, stimulentele, sponsorizările, indexările, sporurile, ajutoarele, bonusurile, concediile speciale plătite, voucherele.

Este imposibil să țină în spate toate scutirile, facilitățile, ajutoarele, amnistiile.

Este imposibil să țină în spate toata mizeria de evaziune fiscală și munca la negru care mustește peste tot in jurul nostru – inclusiv în sistemul de învățământ, nu mă înjurați că spun asta, doamnelor și domnilor profesori.

Salariile se plătesc din veniturile bugetare de la vreo patru milioane de români, angajați și angajatori, harnici și cinstiți, care muncesc și își plătesc toate taxele, impozitele și contribuțiile și nu din abstracta creștere a abstractului PIB.

Povestea asta cu PIB-ul care crește o tot auzim, suntem tigrii, așa tare crește PIB-ul. Păi unde sunt banii dacă suntem așa tigrii, de ce avem deficit bugetar, deficit de cont curent, deficit de balanța comercială, dacă duduie PIB-ul?

Anul asta ne lăudam că în primele șase luni a crescut PIB-ul, cu ceva valoare ridicolă, unu-și-ceva la sută. PIB-ul a crescut nu din performanță economică ci din inflație, 5% inflația oficială dar prețurile au crescut cu 10-20%, ați simțit asta și Dumneavoastră, doamnelor și domnilor profesori. Așadar, România nu a produs mai mult, a produs mai puțin și mai scump, încă o dovada că nu mai muncește nimeni.

PIB-ul și inflația, în primele șase luni, nu au crescut din creșterea TVA-ului, au crescut pentru că au crescut salariile și pensiile, fără să fie bani, iar comercianții au simțit mirosul banilor în consum, așadar au crescut prețurile.

PIB-ul și inflația vor crește și în următoarele șase luni, fără nici o îndoială – dar va fi o inflație galopantă, generată de data asta de creșterea TVA-ului, de creșterea energiei, de costurile importurilor – ce inflație de 10-12% o să avem, doamnelor si domnilor profesori!

De data asta însă creșteri salariale și de pensii nu se vor mai putea da, doamnelor și domnilor profesori, pentru că, chiar dacă probabil vor crește veniturile bugetare din cauza creșterii TVA-ului, ele tot nu ajung să plătim datoriile dar și să plătim toate creșterile de salarii, creșterile de pensii, alocațiile, indemnizațiile, beneficiile, bursele, stimulentele, sponsorizările, indexările, sporurile, ajutoarele, bonusurile, concediile speciale plătite, voucherele.

Veniturile bugetare nu pot să țină în spate toate scutirile, facilitățile, ajutoarele, amnistiile.

Veniturile bugetare nu pot ține în spate toata mizeria de evaziune fiscală și munca la negru care mustește peste tot in jurul nostru – inclusiv în sistemul de învățământ, nu mă înjurați că spun asta, doamnelor și domnilor profesori.

Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește, doamnelor și domnilor profesori.

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

