Mesajele controversate transmise de Simion la protestul extremei-drepte de la Londra, criticate de Florin Gliga (PNL): „Revitalizarea «politicii de maidan» este dincolo de ceea ce poate fi promovat în spațiul public”.

Florin Gliga reacționează ferm la participarea liderului AUR, George Simion, la protestul extremei-drepte din Londra. „Dintotdeauna, abordările politice extreme au folosit instigarea la ură ca vehicul pentru capital electoral”, spune consilierul local PNL.

Liderul partidului AUR a participat, sâmbătă, la mitingul organizat la Londra de extremistul britanic Tommy Robinson.

George Simion a susținut un discurs alături de alți activiști internaționali la mitingul „Unite the Kingdom”.

„Dintotdeauna, abordările politice extreme au folosit instigarea la ură ca vehicul pentru capital electoral – fie ele stângiste de sorginte marxist-neoliberală, fie ele în apanajul așa-zisei drepte extreme!”, a reacționat consilierul local PNL Cluj, Florin Gliga.

George Simion s-a fotografiat la protestul extremei-drepte de la Londra și a postat un mesaj pentru conservatorul american Charlie Kirk, asasinat recent în timpul unui eveniment desfășurat la Utah Valley University din Orem.

„Metoda a fost întotdeauna aceeași, iar România le-a experimentat pe amândouă! Am cunoscut atât crimele comunismului (neoliberalismul acelor vremuri), cât și crimele fascismului, tot mai prezent sub avatare neoconservatoare.

A face dintr-o crimă odioasă un pretext pentru revitalizarea «conservelor sovietice», după 300 de ani de hăcuire permanentă a românității de către aceiași sovietici și de către predecesorii lor este, cred eu, deja prea mult.

Și da, crima din SUA a fost abominabilă! Dar a face din aceasta un pretext de revitalizare a «politicii de maidan» este dincolo de tot ce promovează în spațiul public tocmai cei care fac aceasta”, spune liberalul Florin Gliga într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Consilierul PNL amintește și de alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, aflate sub vizorul constant al Kremlinului.

„Îmi dau seama cu groază ce se poate întâmpla în aceste 2 săptămâni la Chișinău, numai uitându-mă la aceste lucruri.

Dar, în ciuda suveraniștilor care, cel puțin unii, nici măcar nu înțeleg semantic termenul, chiar vreau să cred că mila lui Dumnezeu este mare!”, adaugă Florin Gliga în mesajul citat.

În paralel cu marșul organizat la Londra de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, un contra-protest a fost organizat de militanții anti-rasism.

