Cine a fost Charlie Kirk, activistul MAGA apropiat de Donald Trump, împuşcat mortal în Utah?

Activistul conservator american Charlie Kirk a fost împușcat de un agresor necunoscut în timpul unui eveniment desfășurat miercuri la Utah Valley University din Orem, statul Utah. Președintele SUA Donald Trump a anunțat doliu național.

Foto: Charlie Kirk - Facebook

Activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal miercuri în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley. În vârstă de 31 de ani, Kirk a fost transportat la spital și a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Autoritățile americane nu au încă niciun suspect în arest pentru împușcarea fatală a lui Charlie Kirk, după ore de declarații confuze din partea oficialilor despre asasinarea activistului conservator.

Cine a fost Charlie Kirk, activistul MAGA apropiat de Donald Trump, împuşcat mortal în Utah?

„Marele, chiar legendarul, Charlie Kirk este mort”, a declarat Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social, ordonând arborarea drapelelor în bernă în toată țara în onoarea sa, transmite Agerpres.ro

Fan al polemicilor cu studenții, influencerul în vârstă de 31 de ani participa la un eveniment pe campusul Utah Valley University, în vestul țării, când a fost ținta unui foc de armă, potrivit universității.

Kirk, aliat influent al președintelui Donald Trump și unul dintre liderii mișcării MAGA, a fost împușcat în gât, miercuri, în timpul discursului susținut la evenimentul organizat de Universitatea Utah Valley.

Charlie Kirk a fost cofondator al „Turning Point USA”, o organizație dedicată promovării cauzelor conservatoare în campusurile universitare și în rândul tinerilor alegători, pe care a înființată la vârsta de 18 ani, semnalează HotNews.ro

În 2019, el a înființat Turning Point Action (TPA), un grup de advocacy non-profit care îi susține pe candidații conservatori intrați în cursa pentru funcții publice.

TPA a organizat frecvent mitinguri de amploare cu speakeri conservatori, printre care și președintele american Donald Trump. Kirk este considerat unul dintre liderii mișcării Make America Great Again (MAGA) a lui Trump.

Kirk a susținut afirmațiile false ale lui Trump conform cărora republicanul a pierdut alegerile din 2020 din cauza unei fraude electorale, arată sursa citată.

Trump i-a recunoscut frecvent meritul lui Kirk pentru că a atras mai mulți tineri și alegători de culoare în sprijinul campaniei sale electorale de succes din 2024.

Podcastul lui Kirk avea peste 500.000 de ascultători lunar, iar contul său de pe platforma de socializare X are 5,3 milioane de urmăritori.

Kirk, care avea 31 de ani, era căsătorit, fiind tatăl a doi copii.

Niciun suspect în arest după asasinarea comentatorului conservator Charlie Kirk

Poliția statală a anunțat miercuri seară că doi bărbați au fost reținuți și unul a fost interogat de forțele de ordine, dar ambii au fost ulterior eliberați.

Oficial, deocamdată autoritățile americane nu au încă niciun suspect în arest pentru împușcarea fatală a lui Charlie Kirk, după ore de declarații confuze din partea oficialilor despre asasinarea activistului conservator la o universitate din statul Utah, informează joi Reuters și EFE.

„Acest atac armat este în continuare o investigație activă”, a declarat Departamentul de Siguranță Publică din Utah într-un comunicat, adăugând că lucrează cu FBI, biroul procurorului din comitatul Utah, biroul șerifului din comitatul Utah și departamentele de poliție locale.

După ce doi suspecți au fost reținuți și eliberați, 1există o anchetă în curs de desfășurare, iar atacatorul este căutat”, se menționează în comunicat.

„Un atac țintit”

În declarația sa, Departamentul de Siguranță Publică a informat că „se crede că a fost un atac țintit'” al unui atacator de pe acoperișul unei clădiri, dar a adăugat că nu poate oferi detalii suplimentare „pentru a proteja integritatea anchetei”.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că o persoană pe care nu a identificat-o după nume a fost reținută pentru a fi interogată și apoi a fost eliberată. „Ancheta noastră continuă”, a scris el pe rețelele de socializare.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat în timp ce se adresa unei mulțimi mari în aer liber la Universitatea Utah Valley din Orem, lângă Salt Lake City, în jurul orei 12:20 MT (18:20 GMT).

