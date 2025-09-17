Deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan, mesaj pentru continuarea plafonării la produsele de bază: „Pâinea, laptele sau carnea nu sunt simple mărfuri pentru profit, ci parte din viața de zi cu zi a românilor”.

Deputatul social-democrat Remus Lăpușan susține continuarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază: „Eliminarea acestei măsuri ar expune cetățenii unor scumpiri bruște și ar afecta în mod direct familiile vulnerabile”, spune deputatul PSD de Cluj.

Măsura de limitare temporară a adaosului comercial la produse alimentare de bază va expira la sfârșitul lui septembrie.

Partidul Social Democrat nu este de acord cu o eventuală renunțare la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. Potrivit PSD, dacă măsura nu va fi prelungită acest lucru se va reflecta în inflație, care va crește cu 2-3%.

În acest sens, deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan, a arătat că menținere plafonării adaosului comercial la alimentele de bază reprezintă o măsură necesară pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor în condițiile creșterii galopante a inflației.

„Românii trec printr-o perioadă în care povara cheltuielilor de zi cu zi devine tot mai greu de dus. Inflația, noile taxe și incertitudinea economică apasă asupra bugetelor familiale.

În acest context, plafonarea adaosului comercial la alimente este una dintre măsurile care reușește să protejeze puterea de cumpărare și să limiteze efectele creșterii prețurilor. Eliminarea acestei măsuri ar expune cetățenii unor scumpiri bruște și ar afecta în mod direct familiile vulnerabile”, a declarat deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan.

Parlamentarul clujean a subliniat că piața alimentară nu poate fi tratată ca o piață obișnuită, întrucât este vorba despre produse esențiale:

„Pâinea, laptele, zahărul sau carnea nu sunt simple mărfuri pentru profit, ci parte din viața de zi cu zi a românilor. Statul are datoria să vegheze ca aceste produse să rămână accesibile, indiferent de contextul economic”, a explicat parlamentarul clujean.

Puterea de cumpărare a românilor, afectată de eliminarea plafonării

Potrivit acestuia, experiența ultimelor luni a arătat că plafonarea adaosului comercial a funcționat ca un mecanism de echilibru, limitând specula și temperând creșterile nejustificate.

„Ridicarea plafonului ar însemna abandonarea cetățenilor exact în fața celei mai mari probleme a lor: puterea de cumpărare. Încrederea oamenilor în instituțiile statului depinde de modul în care știm să îi protejăm atunci când au nevoie”, a afirmat Remus Lăpușan.

Efecte negative asupra producătorilor locali

Deputatul clujean a atras atenția și asupra efectelor negative pe care eliminarea plafonării le-ar avea asupra producătorilor locali:

„Creșterea necontrolată a prețurilor ar reduce consumul, ceea ce ar frâna economia în ansamblu și ar slăbi competitivitatea producției românești în fața importurilor mai ieftine, dar adesea de calitate inferioară”, spune deputatul Remus Lăpușan

„A menține plafonarea adaosului comercial la alimente înseamnă a da un semnal puternic de responsabilitate și solidaritate. România are nevoie de echilibru și stabilitate, iar acestea se obțin prin măsuri concrete, care să apere demnitatea și puterea de cumpărare a fiecărei familii și să susțină producția internă”, a concluzionat deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan.

Conform Institutului Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a crescut semnificativ: de la 7,8% în iulie, la 9,9% în luna august, în condițiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 8,92%.

Măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază este în vigoare din vara lui 2023 și a fost prelungită în mod repetat, acum urmând să expire la finalul lunii septembrie.

