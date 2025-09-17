Incendiu puternic la o gospodărie din Apahida. Un porc a murit, iar o femeie a ajuns la spital.

Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineața, la o locuință din comuna Apahida.

Un incendiu a izbucnit, azi 17 septembrie 2025, în jurul orei 5 dimineața, într-o gospodărie din localitatea Apahida.

Incendiul a afectat o magazie și trei adăposturi unde erau mai mulți porci.

Porc mort în incendiu și femeie cu atac de panică

„Din nefericire, un porc nu a mai putut fi salvat, iar alți trei fuseseră scoși din adăposturi până la sosirea pompierilor. Incendiul a afectat o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați și exista riscul de extindere la o parcare unde erau mai multe autoturisme. Forțele noastre au lichidat însă flăcările în limitele găsite”, a transmis ISU Cluj.

Potrivit sursei citate, pe parcursul intervenției, o femeie de aproximativ 50 de ani a suferit un atac de panică și a primit asistență medicală din partea paramedicilor SMURD. Ulterior, ea a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Incendiul de la gospodăria din Apahida s-ar fi putut extinde la o parcare unde erau mai multe mașini | Foto: ISU Cluj

„Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unei defecţiuni electrice”, a mai transmis ISU Cluj.

