Controversata soprană Anna Netrebko, concert anulat la Cluj. Artista apropiată de Putin rămâne fără titlul de Doctor Honoris Causa.

Anna Netrebko, soprana rusă apropiată de liderul de la Kremlin, nu va mai concerta la Cluj-Napoca. De altfel, ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa, care trebuia să se desfășoare la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, nu va mai avea loc.

Controversata soprană Anna Netrebko, concert anulat la Cluj. Artista apropiată de Putin rămâne fără titlul de Doctor Honoris Causa|Foto: Depositphotos.com

În 6 octombrie 2025, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Orchestra Filarmonicii Transilvania, urma să organizeze un eveniment artistic la care trebuia să participe și solista rusă Anna Netrebko, notează Adevărul.ro

Însă din motive politice, soprana nu va mai urca pe scenă, potrivit rectorului Academiei de Muzică din Cluj.

Controversata soprană Anna Netrebko, concert anulat la Cluj. Artista apropiată de Putin rămâne fără titlul de Doctor Honoris Causa.

De altfel, artista e pe prima pagină a ziarelor din Marea Britanie din cauza protestelor vis-a-vis de relația sa cu Vladimir Putin.

„Anna Netrebko nu va veni la concert, din motive pe care nici nu le pot spune acum, motive politice, probabil este contextul politic. Concertul va rămâne, dar fără dânsa”, a declarat Vasile Jucan, rectorul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” pentru Adevărul.ro

Încă din 2014, după anexarea Crimeei de către Federația Rusă, Netrebko a făcut o donație pentru Opera din Donețk și a fost fotografiată ținând steagul separatiștilor din „Novorossia”, alături de un politician ucrainean pro-Kremlin.

În plus, nici ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa nu va avea loc, deoarece propunerea Senatului Academiei nu a fost votată.

„Am primit tot felul de propuneri și ideea a fost să amânăm momentul”, a adăugat rectorul instituției de învățământ superior, potrivit sursei citate.

Proteste la Londra împotriva „divei lui Putin”

Zeci de protestatari au manifestat în fața Royal Opera House din Londra pentru a demonstra împotriva artistei, poreclită „diva lui Putin”, care a cântat recent în seara de deschidere a spectacolului Tosca.

Prezența Annei Netrebko pe scenă din Londra a fost numită „o rușine”, vineri, deși soprana a condamnat invazia Rusiei în Ucraina.

Aproximativ 50 de protestatari s-au strâns în fața teatrului londonez, printre ei Natalia Filatova, 48 de ani, înfășurată în drapelul Ucrainei.

„Trăiesc în Londra de 21 de ani. Obișnuiam să iubesc Royal Opera House și tot ce făceau ei, dar această decizie este o rușine. Sunt atâția mari cântăreți de operă, nu era nevoie să fie ea. Cred că imaginea Operei Regale a fost grav afectată”, a declarat ea pentru The Guardian, menționează sursa citată.

În 2008, soprana Anna Netrebko a primit titlul de „Artist al Poporului” din partea lui Vladimir Putin. În urma că mai bine de doi ani de zile, Ucraina a inclus-o pe lista de sancțiuni din cauza apropierii de liderul de la Kremlin.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: