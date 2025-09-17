Moarte stupidă a unui copil din cauza părinților. Au fost condamnați la pușcărie pentru că nu l-au ținut în scaun special în mașină.

Un copil a murit din cauza neglijeței cu bună știință a părinților săi. Aceștia vor sta după gratii.

Doi părinți au fost condamnați la închisoare după ce și-au omorât copilul prin neglijență | Foto: depositphotos.com

Cei doi părinți din Iași nu și-au recunoscut vina, iar pentru acest gest au fost condamnați la închisoare.

În septembrie 2021, D. C. (20 de ani) s-a mutat împreună cu concubinul său, I. U. (26 de ani), și băiețelul de nici patru luni într-un apartament din zona Palas.

Părinții trăiau din prostituție

Familia trăia de pe urma banilor câștigați de femeie prin prostituție. Iubitul îi era proxenet („pește” - n. red.), și se ocupa cu procurarea articolelor necesare și cu publicarea de anunțuri pe internet. Concurența era acerbă, iar tânăra se plângea uneori că nu are destui clienți. Ca urmare, U. publica anunțurile cât mai des posibil, chiar zilnic, pentru a fi sigur că vor apărea mai sus la căutarea de către clienți.

Când femeia era ocupată cu un client, bărbatul pleca la plimbare cu copilul deoarece apartamentul avea o singură cameră, cu bucătărie „open-space”, iar activitatea femeii presupunea intimitate. De la aceste plimbări repetate, au dedus ulterior anchetatorii, s-a tras și moartea copilului, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Conform sursei citate, bărbatul I.U. nu voia să instaleze în autoturismul marca BMW, de culoare roșie un scaun pentru copii sau să folosească o „scoică” drept alternativă.

Un „moft” le-a ucis copilul

Pe parcursul plimbărilor, își ținea fiul pe o pătură, pe bancheta din spate sau pe cea din față, fără a fi asigurat în vreun fel. Copilul era expus astfel riscului de a se lovi sau de a cădea la orice curbă sau frână bruscă. După cum s-a apreciat ulterior, acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori.

Copilul a ajuns la medic, air doctorul a constatat că acesta este într-o stare bună de sănătate, fără să observe urme de lovituri. Cu toate acestea mama avea să ajungă cu fiul ei la spital și a spus că micuțul a început să tușească și să îi fie rău după ce a mâncat.

Copilul se afla în stop-cardio respirator în momentul internării. Prezenta bronhopneumonie de aspirație. Numeroasele lovituri în zona capului au provocat suspiciunea medicilor. Femeia a negat însă că-și bătuse copilul și a precizat că leziunile de pe corp erau cauzate de nașterea sa prematură. Explicația nu i-a convins pe medici, care au anunțat poliția.

Copilul a rămas în grija medicilor, iar mama s-a întors înapoi la „muncă”, iar două săptămâni mai târziu, pe 20 octombrie 2021, copilul a decedat.

Necropsia a stabilit că decesul a fost provocat de loviturile la cap. Pentru poliție, cazul a devenit unul de omor. Părinții au negat faptul că fiul s-ar fi lovit la cap în mașină și au argumentat cu alte motive.

În raportul medicului, verictul era clar: decesul survenise în urma unei lovituri puternice la cap. Totuși nu s-a putut stabili data la care cel mic a decedat. Un martor interogat de anchetatori a povestit că-l văzuse pe bărbat când plimba copilul cu mașina fără vreo preocupare pentru siguranța acestuia.

5 ani de închisoare pentru tată și 4 ani pentru mamă

„Aspectul că în general minorul părea bine îngrijit de cei doi inculpați, astfel cum au perceput martorii audiați în cauză, nu este de natură a impieta asupra existenței faptei de ucidere din culpă și asupra vinovăției inculpaților, întrucât a fost suficient ca o singură dată inculpații să nu respecte obligațiile ce le reveneau în calitate de persoane care aveau în grijă un copil, pentru a se produce rezultatul tragic, constând în decesul minorului”, au arătat magistrații Judecătoriei.

Aceștia l-au condamnat pe tată la 5 ani de închisoare, iar pe mamă la 4 ani de detenție.

Cei doi au contestat testul și testul poligraf pe care l-au făcut, însă decizia a rămas definitivă, deoarece raportul medico-legal a scos la iveală circumstanțele în care a murit copilul.

