Începe Transylvania Butcher Wars – Cluj 2025 (P)

În acest weekend, Campusul USAMV Cluj-Napoca se va transforma într-un adevărat ring al măiestriei măcelarilor, plin de energie și adrenalină, găzduind prima ediție a competiției internaționale Transylvania Butcher Wars, un eveniment unic în România, care aduce la Cluj 16 concurenți din șapte țări și trei continente.

„Ce bucurie și onoare să găzduim pentru prima dată în România măcelari veniți din trei continente! Printre ei se numără și cinci fete curajoase, care aduc emoție și frumusețe acestei meserii. Avem un juriu impresionant, format din unii dintre cei mai renumiți măcelari artiști ai lumii, garanția unui spectacol de nivel mondial. Transylvania Butcher Wars arată că această pasiune unește oameni, națiuni și tradiții într-o singură familie. Meat Unites People”, a declarat Marius Verdeși, fondatorul brandului Zimbria și membru al juriului competiției.

Evenimentul debutează sâmbătă, 20 septembrie, la ora 9:30, cu conferința „Provocările agribusinessului în România”, care va avea loc în Centrul de Cercetări pentru Biodiversitate al USAMV Cluj-Napoca. Organizată de Fundația „Ștefan Moldovan”, în parteneriat cu Romanian Business Leader (RBL), AgroTransilvania Cluster, USAMV Cluj-Napoca, Federația Națională ProAgro și APAR, conferința va fi structurată pe trei paneluri și va reuni specialiști din mediul academic și reprezentanți ai organizațiilor profesionale. În deschiderea ei vor lua cuvântul Florin Moroșanu (Fundația „Ștefan Moldovan), Dan Pitic (Scala Development), Ionel Arion (ProAgro), Ștefan Pădure (APAR), Felix Arion (AgroTransilvania Cluster) și Cornel Cătoi (USAMV Cluj-Napoca).

Primul panel, „De origine România (DOR)”, moderat de Iulia Manole (RBL), îi va avea ca invitați pe Alina Donici (Artesana), Marius Verdeși (Zimbria), Emil Florian Dumitru (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale), Ionel Arion (ProAgro) și europarlamentarul Daniel Buda. Aceștia vor aduce în atenția publicului teme precum promovarea produselor agroalimentare românești pe piața internă și internațională, transformarea din importator net în exportator agroalimentar, rolul cercetării și inovării în dezvoltarea agribusinessului, precum și modele de succes și bune practici în industria agroalimentară. Tot în acest panel, Daniel Donici (Artesana) va discuta despre lecția japoneză pentru produse agroalimentare românești.

Panelul al doilea cu tema „Piața muncii în agribusiness” îi va aduce în fața publicului pe Claudia Indreica (Psihoselect), Marius Ogrezeanu (Agribusinessjob), Marius Bîcu (Ferma cu Omenie) și Cosmin Moldovan (Moldovan Carmangerie), care vor discuta despre necesitatea unei legislații adaptate specificului sectorului agroalimentar, pregătirea forței de muncă, colaborarea între mediul academic și companii, precum și probleme actuale și soluții propuse pentru competitivitatea sectorului.

Ultimul panel al conferinței, „Producția și procesarea cărnii de vită premium în România: provocări și perspective ale sectorului”, îi va avea ca speakeri pe Bogdan Vereș (Angus House Farm), Bogdan Negrescu (Turma) și Dragoș Florin Manea (Asociația Aberdeen Angus România), care vor dezbate strategiile pentru creșterea valorii adăugate prin procesare locală a cărnii de vită. Mai multe informații despre agenda conferinței și speakeri se găsesc aici: https://shorturl.at/nqvn6.

De la ora 13:00, pe platoul Campusului USAMV Cluj-Napoca, publicul va putea urmări concursul „Cârnat Wars”, unde cinci echipe de măcelari își vor testa creativitatea și spiritul de echipă într-o competiție plină de savoare. Preparatele care promit să surprindă prin gust și originalitate vor fi testate de un juriu format din Cosmin Moldovan (Fundația „Ștefan Moldovan”), Alexandru Pădurean ( Papa la Soni), Laura Stan (USAMV Cluj-Napoca), Doru Vremeș (Ria Do Trading) și Călin Gădălean (Moldovan Carmangerie).

La ora 15:00, vor începe primele trei runde ale competiției Transylvania Butcher Wars. În ring vor intra nouă din cei 16 concurenți înscriși în competiție: Glen Murphy (Australia), Lisa Land (Australia), Guilherme Lopez (Brazilia), Lina Watcher (Germania), Anna Moretti (Italia), Fabiana Cironi (Italia), Alana Empson (Noua Zeelandă), Cătălin Șerban (România/Italia), Ciprian Irimia (România), Florin Stîngă (România), Gabriel Arghir (România/Italia), Paul Cordea (România), Adrian Petre (România), Bruno Casa Diaz (Spania), Daniel Herreeo (Spania). Cei nouă vor fi aleși în urma tragerii la sorți care va avea loc cu o zi înainte.

Abilitățile tehnice de tranșare, viteza și creativitatea concurenților vor fi analizate de un juriu internațional format din specialiști în domeniul măcelăriei: Shannon Walker (Australia), Gianni Giardina (Italia), Panayotis Mariolis (Grecia), Holger Fricke (Germania), Gelu Vișan (România) și Marius Verdeși (România). Mai multe informații despre concurenți și juriu se găsesc pe www.fundatiastefanmoldovan.ro.

Spre seară, de la ora 18:00, publicul prezent la eveniment va putea savura dezbaterea „Dincolo de gusturi. O incursiune în sfera miturilor despre alimentație din comunism până în prezent”, care îi va avea ca invitați pe Dan Vodnar (USAMV Cluj-Napoca) și Virgiliu Țârău (Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB Cluj), moderator fiind Florin Moroșanu.

Ziua de duminică, 21 septembrie, aduce a doua rundă a competiției Transylvania Butcher Wars, începând cu ora 11:00, ocazie cu care publicul va putea admira măestria celorlalți șase măcelari din concurs.

Tot în această zi, cei mici se vor putea bucura de o lecție de preparat burgeri, dacă vor participa la atelierul „Cum facem cei mai gustoși burgeri și mici?”, ce va începe la ora 13:00. Înscrierile la acest atelier se vor face pe loc, în limita unui număr de opt copii/serie. De la ora 14:00, măcelarii prezenți la competiție vor putea lua parte la o discuție în limba engleză pe tema „The Butcher’s Identity”, moderată de Andi Daiszler (Asociația Daisler), și care va explora rolul măcelarului în comunitate și modul în care această profesie este percepută în diferite țări.

După această dezbatere, atmosfera va culmina, la ora 15:00, cu festivitatea de premiere, când vor fi anunțați câștigătorii primei ediții Transylvania Butcher Wars și ai concursului „Cârnat Wars”. Este momentul care va încheia două zile de competiție intensă, iar pe scenă vor urca atât cei mai buni măcelari ai acestei ediții, cât și echipele care au impresionat prin creativitate, spirit de echipă și curajul de a aduce în fața juriului rețete îndrăznețe de cârnați. Festivitatea promite nu doar emoția podiumului, ci și celebrarea unei premiere absolute pentru România: primul mare „război al măcelarilor” organizat la Cluj-Napoca.

Pe parcursul celor două zile de eveniment, desfășurate zilnic între orele 10:00 și 23:00, vizitatorii vor avea parte nu doar de competiții spectaculoase, ci și de zone de relaxare și street food, unde vor putea descoperi preparate diverse și o atmosferă de festival. Un punct central va fi zona Knifehub, care va găzdui demonstrații de mânuire a cuțitelor artizanale, o expoziție de cuțite lucrate manual, precum și prezentarea colecției de cuțite profesionale oferite de Ria Do Trading.

Intrarea la eveniment este liberă, însă organizatorii atrag atenția că nu există locuri de parcare disponibile în incinta campusului.

Butcher Wars a început în 2016, la cel mai mare festival de barbeque din Australia, Meatstock, și s-a extins rapid în alte orașe australiene și în Noua Zeelandă. Astăzi, competiția a ajuns la peste 30 de ediții organizate în 10 țări. Scopul Butcher Wars este de a pune în lumină măiestria meseriei de măcelar, evidențiind atât arta tranșării unei carcase în piese de carne, cât și talentul de a realiza prezentări spectaculoase în fața unui public numeros. Inițiatorul competiției, Shannon Walker, consideră că un bun măcelar reunește, într-un echilibru perfect, toate aspectele meseriei: viteza și precizia în mânuirea cuțitului, creativitatea, abilitatea de a interacționa cu clienții și de a se prezenta impecabil atât el, cât și vitrina în care își expune produsele.

Organizatori: Fundația Ștefan Moldovan, AgroCluster Transilvania.

Parteneri principali: USAMV Cluj-Napoca, Romanian Business Leader, Federația Națională ProAgro, APAR.

Sponsori principali: Auchan, BCR

Sponsori: Moldovan Carmangerie, Zimbria, Ulma, Oncos, Blashine, PMA Invest, Papyrus, Rottaprint, Solina

Partener CSR: Prison Fellowship România

Partener mobilitate: RMB Interauto