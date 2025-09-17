CFR a transferat un mijlocaș brazilian crescut de Botafogo!

Gruparea ardeleană l-a prezentat pe Mateus Peloggia (22 de ani) ca noul jucător al echipei lui Andrea Mandorlini.

Peloggia este noul transfer de la CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Fotbalistul sudamerican se află la prima experiență în afara țării sale. Până acum a mai evoluat pentru formația U20 a celor de la Taubate și la echipa de juniori a celor de la Botafogo.

Peloggia evoluează ca mijlocaș defensiv, ceea ce înseamnă că în Gruia se va lupta cu Damjan Djokovic, Karlo Muhar, Tidiane Keita și Ovidiu Perianu pentru un post în echipa de start.

„Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Mateus Peloggia este noul mijlocaș al echipei noastre!

Originar din Brazilia, tânărul mijlocaș în vârstă de 22 de ani a evoluat în țara sa natală, unde a crescut la cunoscuta academie a celor de la Botafogo și a mai îmbrăcat tricoul celor de la Taubate.

Îi urăm bun venit și cât mai multe realizări în tricoul vișiniu!”, este mesajul transmis de pagina oficială a clubului.

