Răcoare la mijlocul săptămânii în Cluj-Napoca. Temperaturile maxime ajung la 20 de grade Celsius.

Temperatura va fi mai scăzută la Cluj-Napoca la mijlocul săptămânii.

Miercuri, 17 septembrie 2025, maxima zilei va fi de 20 de grade Celsius la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

Miercuri, 17 septembrie 2025 se răcește ușor la Cluj-Napoca.

În oraș, temperaturile maxime vor fi de 20 de grade Celsius, iar minima zilei va fi de 13 grade Celsius, potrivit ANM.

Cerul va fi parțial noros, viteza vântului va fi de 8 m/s.

Dimineața va fi mai răcoroasă, cu temperaturi de cel mult 15 grade Celsius până la ora 11.00, iat maxima zilei de 20 de grade Celsius va fi în jurul orei 14.00.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: