Mai mulți locatari din Cluj, păgubiți cu aproape 1 mil. lei de un administrator de blocuri. A fost arestat preventiv.

Administratorul a mai multor firme a păgubit nouă asociații de locatari din Cluj. A încasat banii pentru utilități și nu a mai plătit nimic.

Un administrator de blocuri a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei | Foto: pixabay.com

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca propus arestarea preventivă a unui inculpat cercetat pentru delapidare în formă continuă.

Mai exact, este vorba despre o persoană care timp de mai mult de cinci ani încasa bani de la nouă asociații de proprietari din Cluj prin intermediul a trei firme specializate în prestarea serviciilor pentru asociații de proprietari, însă nu i-a folosit pentru a plăti cheltuielile aferente pentru blocuri, ci și-a însușit acei bani în folos propriu.

Cum a păgubit un administrator mai mulți locatari din Cluj?

„În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reținut că în perioada ianuarie 2020 - iunie 2025, prin acelaşi mod de operare şi în baza unei rezoluții infracționale unice, inculpatul în timp ce acţiona în numele şi interesul a trei societăți comerciale (societăți care aveau ca obiect de prestarea serviciilor de administrație pentru asociațiile de locatari) cu care asociațiile de proprietari, respectiv cele 9 asociații de proprietari, colaborau pentru a se asigura serviciile de administrație, a încasat de la locatari sumele de bani reprezentând cheltuielile lunare care astfel se aflau în gestiunea şi administrarea autorului, însă, ulterior, nu a efectuat unele plăți către furnizorii de servicii și bunuri întrucât şi-a însușit aceste sume de bani, cauzând un prejudiciu total celor 9 asociații de proprietari de aproximativ 900.000 de mii de lei”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, într-un comunicat oficial.

Potrivit sursei citate, marți, 16 septembrie 2025, Judecătoria Cluj-Napoca a admis propunerea Parchetului de luare a măsurii de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile faţă de inculpat.

