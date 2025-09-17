Ce se va întâmpla cu imperiul EnergoBit Cluj după vânzare? Gadola: „Am și alte proiecte. Din domeniul energetic voi ieși.”

Compania clujeană EnergoBit, una dintre cele mai mari din domeniul energiei din România urmează să fie vândută către Vinci Energies.

EnergoBit Cluj va cumpărat de Vinci Energies | Foto: Ana GREAVU, monitorulcj.ro

În prezent, tranzacția nu este încheiată și au mai rămas câteva formalități. Consiliul Concureței anunța în a doua jumătate a lunii august că analizează această tranzacție.

Astfel, Vinci Energies S.R.L, parte din Grupul Vinci urmează să grupul care cuprinde trei companii: Energobit S.A., EML Electromontaj Cluj S.A. și Energobit Control Systems S.R.L..

Ștefan Gadola se va ocupa de alte proiecte după vânzarea EnergoBit și își va ajuta fii în afaceri

Ștefan Gadola, unul dintre fondatorii companiei energetice din Cluj a explicat cum s-au derulat negocierile și care va fi activitatea sa până la oficializarea tranzacției.

„Încă nu am vândut, dar o să vindem, mai sunt necesare anumite autorizări, inclusiv cea de la Consiliul Concurenței din România (CCR). Eu știu așa: când sună soția că au intrat banii, atunci e vândut. Este ca la fotbal - până nu vezi că au intrat banii, degeaba a semnat jucătorul. Apoi, intru la pensie, oricum mai am și alte proiecte. Băieții mei au afacerile lor, îi ajut, dar nu mă bag. Din domeniul energetic voi ieși, mi se pare că este destul de când sunt implicat în această piață”, a declarat Ștefan Gadola pentru transilvaniabusiness.ro.

Conform sursei citate, cele tei companii din grup au generat o cifră de afaceri consolidată de 100 de milioane de euro anul trecut și are 825 de angajați.

CITEȘTE ȘI:

EnergoBit este la a două vânzare. În 2012, fondatorii companiei de la Cluj au cedat 53% din acțiuni către consorţiul format din fondul de investiții Innova Capital (Polonia) şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

CEO-ul EnergoBit, Florin Pop și actuala echipă de management își vor continua activitatea în aceleași roluri. Fondatorii vor rămâne în poziții de conducere după finalizarea tranzacției, pentru a asigura o tranziție eficientă.

Familia Gadola, polivalentă în business

Potrivit sursei citate, Ștefan Gadola este implicat și în afaceri din alte domenii de activitate. Mai exact în HoReCa. Acesta deține cunoscutul restaurant Carrousel by Chios din Cluj-Napoca. Este, totodată și consul onorific al Kazahstanului la Cluj și a fost administrator al clubului de fotbal CFR 1907 Cluj.

Sorin Gadola, unul dintre fii săi, fost cofondator al festivalului Untold, deține 90% din societatea Transilvania Healing Med, firmă cu afaceri de 10.673.032 milioane de lei în 2024 și un profit net de 1.275.501 mil. lei, cu un număr mediu de cinci angajați, potrivit datelor publice de pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Celălalt fiu al cofondatorului EnergoBit, Raul Gadola, se ocupă cu administrarea unor societăți imobiliare și de construcții, iar cea mai sonoră este Sophia Business Capital, mai arată transilvaniabusiness.ro.

Sophia Business Capital a raportat afaceri de 86.808.810 milioane de lei anul trecut și un profit net de 13.832.408 milioane de lei, cu un număr mediu de 12 angajați, conform datelor publice.

EnergoBit ar avea o valoare de piață între 80-150 de milioane de euro, potrivit informațiilor Transilvania Business.

CITIȚI ARTICOLUL INTEGRAL: Ștefan Gadola, EnergoBit: „Am primit o ofertă de nerefuzat”

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: