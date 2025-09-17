A murit Aurel Stoica, fostul jucător de la Universitatea Cluj!

La 67 de ani, Aurel Stoica s-a stins din viață după ce în ultima parte a vieții s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.

Aurel Stoica, în timpul perioadei sale de fotbalist | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Fost jucător la Universitatea Cluj, Steaua și ASA Târgu Mureș s-a stins din viață marți după-masă. Anunțul decesului său a fost făcut de clubul ardelean prin intermediul unei postări pe Facebook.

„Odihnește-te în pace, Aurel Stoica! Clubul nostru își ia rămas bun de la Aurel Stoica, fost jucător al Universității Cluj timp de cinci sezoane, între 1983 și 1988. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați”, a transmis fosta sa echipă.

Stoica a îmbrăcat timp de cinci sezoane tricoul celor de la U Cluj. În luna august a acestui an, deși era măcinat de probleme de sănătate, el a acordat un interviu pentru publicația Cuvântul liber în care a povestit o parte din amintirile sale.

Stoica: „Idolii mei au fost Hagi, Dobrin și Balaci!”

„Am fost un băiat cuminte, în primul rând, și mi-a plăcut foarte mult sportul, mai ales fotbalul. Jucam pe stradă, între blocuri, ca băieții. Așa m-a văzut un președinte de la Târnăveni. M-am născut acolo și am crescut până la 21 de ani, înainte să plec la Steaua. M-am dedicat mult fotbalului.

Am avut mai multe momente memorabile. Două promovări: una cu Târnăveni, ca junior, și alta cu Bihorul Oradea, în sezonul 1984-1985, în Divizia A. Am jucat și contra Rapidului, Stelei, și altor echipe mari. Am dat în jur de 16 goluri, dar eram mai ales pasator și jucam pentru public. Eram foarte apreciat”, spunea el în luna august a acestui an.

Aurel Stoica și-a adus aminte și de primii idoli pe care i-a avut în fotbal, înainte să ajungă să evolueze pentru două dintre cele mai iubite echipe din România.

„În primul rând Hagi, și acum îl admir. Bineînțeles, înainte de el, Dobrin. Apoi Balaci. Aceștia trei, din punctul meu de vedere, au fost cei mai buni. Am jucat contra lor, dar pe vremea lui Dobrin el era spre retragere. Am jucat la Târnăveni, într-un meci cu Târgoviște.

Avea în plan să-și scrie memoriile!

Țin minte că nașul meu m-a fotografiat atunci, m-a prins într-o imagine alături de Dobrin. Am jucat bine, iar lui i-am plăcut: mi-a dat două perechi de ghete, pentru că aveam același număr la picior.

Cu Balaci am jucat mai târziu, nu-l cunoșteam înainte. Era singurul cu care am vrut să vorbesc mai mult, ne-am întâlnit și în lotul național, pe vremea când eram la Cluj. Au venit și Lăcătuș și alți colegi pe la mine acasă, în 1995, când eram deja căsătorit. Am multe amintiri frumoase”, povestea Aurel Stoica.

Întrebat dacă ar fi dispus să lanseze o carte despre experiența sa din fotbal, fostul jucător a recunoscut că avea în plan să-și scrie memoriile, însă era împiedicat de problemele de sănătate. „Da, liniștit. Dacă le adun pe toate, ar ieși. Dar nu m-am apucat. E greu acum, poate și din cauza sănătății. Totuși, eu am fost mereu vesel, glumeț, cu bancuri, și am trăit intens viața, jucând la mai multe echipe: Chimica Târnăveni, Universitatea Cluj, ASA Târgu Mureș, Electro Mureș”.

