Profesorul clujean Valentin Naumescu: „Nu mi s-a propus, nu vreau să fiu șef SRI”

Valentin Naumescu, profesor de Relații Internaționale la Facultatea de Studii Europene din cadrul UBB Cluj, dezminte informațiile vehiculate în spațiul public și arată că nu este interesat de preluarea conducerii Serviciului Român de Informații. „Nu vreau să fiu șef SRI”, spune profesorul clujean.

Printre numele vehiculate în calitate de potențiale nominalizări ale președintelui Nicușor Dan pentru șefia Serviciului Român de Informații (SRI) se regăsesc Mircea Abrudean (PNL), președintele Senatului, Florin Vlădică, șeful Oficiului Informații Integrate la Cotroceni și avocatul Gabriel Zbârcea.

Pe lista scurtă a potențialelor nominalizări în spațiul public a apărut și numele diplomatului clujean Valentin Naumescu, profesor UBB.

Profesorul clujean Valentin Naumescu: „Nu sunt interesat de șefia SRI”

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, profesorul clujean Valentin Naumesciu afirmă răspicat că nu este interesat de preluarea conducerii Serviciului Român de Informații (SRI):

„Mi se semnalează că, începând de acum două zile, în urma unui articol dintr-un ziar, câteva platforme media vehiculează numele meu în legătură cu o așa-zisă propunere de numire în funcția de director al SRI.

Nu înțeleg nici de unde provine această vehiculare a numelui meu, care începe să aibă o anumită persistență în spațiul public, și nici care este scopul ei.

În orice caz, menționez că eu nu am avut nicio discuție în acest sens cu nimeni și nu sunt interesat de această poziție”, notează Valentin Naumescu în mesajul citat.

Profesorul UBB Valentin Naumescu este președintele think tank-ului Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE). În perioada 2005 - 2007 a deținut funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor de Externe, iar între anii 2008 - 2012 a fost consul general al României la Toronto.

În ultima perioadă, în spațiul public au fost vehiculate o serie de nume pentru ocuparea funcțiilor de conducere în cadrul serviciilor de informații. Printre potențialele nominalizări se mai află și diplomatul Marius Lazurca, dar și președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean.

