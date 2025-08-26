Ovidiu Cîmpean denunță politica rusofilă a partidului lui George Simion: „Pionul Moscovei în România, AUR face jocul Rusiei”

În timp ce partidele din grupul conservatorilor și reformiștilor europeni și-au exprimat sprijinul pentru Ucraina, partidul lui George Simion adoptă un discurs rusofil împotriva Kievului și a Chișinăului, promovând o retorică anti-străini, menită să divizeze societatea. „Adevărul e simplu: AUR face jocul Rusiei”, spune deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL).

AUR se poziționează tot mai pregnant ca un partid care face jocurile Kremlinului, în contradicție nu doar cu politica adoptată de partidele europene reformiste, ci în defavoarea intereselor naționale ale României, arată deputatul liberal clujean Ovidiu Cîmpean, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților.

Ovidiu Cîmpean: AUR este pionul Moscovei în România

„În timp ce toți partenerii României, inclusiv partidele europene din ECR (grupul european unde AUR încearcă să se legitimeze) sprijină Ucraina în fața invaziei ruse, George Simion repetă mesajele Kremlinului. Atacă Ucraina și Republica Moldova, cu obediență și grijă față de interesele Moscovei”, notează parlamentarul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Partide precum PiS (Polonia), VOX (Spania) sau Fratelli d’Italia, partidul premierului Giorgia Meloni, au avut poziții clare de sprijin pentru Ucraina, spre deosebire de linia asumată de AUR.

La recenta întâlnire de la Casa Albă, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen și Alexander Stubb s-au așezat la aceeași masă cu Volodimir Zelenski și Donald Trump, arătând un front comun pentru apărarea Ucrainei și a valorilor europene.

„În timp ce Europa vorbește pe o singură voce împotriva lui Putin, Simion alege să repete mesajele Moscovei, izolându-se nu doar de partenerii României, ci și de propria familie politică europeană.

Adevărul e simplu: AUR face jocul Rusiei. Obiectivul Kremlinului nu este doar atacarea Ucrainei, ci și slăbirea sprijinului european pentru această țară. Iar Simion se grăbește să transmită exact acest mesaj otrăvit”, adaugă Ovidiu Cîmpean.

Retorica anti-străini promovată de AUR, menită să divizeze societatea

Deputatul clujean se referă și la retorica anti-străini promovată de partidul lui George Simion, care nu are alt scop decât de a seamănă ură și diviziune în societatea românească.

„Atacul AUR împotriva muncitorilor străini din România seamănă izbitor cu măsurile recente luate chiar în Rusia lui Putin: la Sankt Petersburg, autoritățile au interzis curierilor străini să mai lucreze, prezentându-i ca un pericol pentru societate. În realitate, atât acolo, cât și aici, acest discurs nu face decât să alimenteze ura și să lovească în economie. AUR copiază manualul Kremlinului: divizare, xenofobie și manipulare. Totuși, realitatea este că muncitorii veniți din afară nu iau locurile de muncă ale românilor. Aceștia completează lipsa de forță de muncă și ajută economia să meargă mai departe.

Românii nu au nevoie de minciuni și manipulări importate de la Kremlin. Avem nevoie de solidaritate, de unitate și de o Românie care să stea ferm de partea democrației și libertății”, spune parlamentarul Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Recent, deputatul AUR Dan Tanasă a îndemnat românii să refuze livrările aduse de angajați care nu sunt români. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat în urma declarațiilor făcute de deputatul AUR, dar ulterior a suspendat procedura deoarece a apărut o plângere penală făcută de polițistul Marian Godină.

De altfel, după cum semnala Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă (PIFM), angajarea de forţă de muncă externă nu presupune înlocuirea cetăţenilor români, ci o soluţie concretă la lipsa acută de resurse umane locale. Potrivit PIFM, respingerea unor lucrători străini în România înseamnă a nega exact dreptul pe care românii l-au folosit pentru a-şi construi un trai mai bun muncind legal în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie sau pe alte continente.

