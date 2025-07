Alin Tișe nu mai are PNL-ul la inimă: „Nu mai simt nicio obligație față de partidul care nu m-a dorit să îl conduc”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, nu mai simte nicio obligație față de PNL, partidul din care încă face parte.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, consideră că votul de sâmbătă de la Congresul PNL a arătat că nu a fost dorit în biroul de conducere al Partidului Național Liberal.

„Spun dinainte de alegeri și nu vreau să fie interpretat într-o logică a nemulțumirii personale. Nu mai simt nicio obligație față de partidul care nu m-a dorit să îl conduc, considerând că nu sunt destul de competent. Pot din acest moment să spun că voi merge în viitor într-o artă formă. Eu nu sunt trădător, nu fug dacă cineva astăzi nu mă dorește. În 2012 m-au trădat cei din Cluj și am rămas, dar mă preocupă ce se întâmplă astăzi în partid și că nu putem inspira credibilitate”, a declarat Alin Tișe, într-un podcast la Cluj.

Alin Tișe se consideră „invalidat de celelalte organizații (ale PNL), prin înțelegerile lor de cooperativă”

Șeful Consiliului Județan Cluj consideră că ar fi trebuit să ajungă prim-vicepreședinte în PNL datorită performatelor sale politice.

„Ar fi trebuit să am acest drept (de a ajunge prim-vicepreședinte PNL - n.r.). Nu e un drept pe care eu mi-l iau, ci dat de performanță. Dacă iei pe criterii de prietenie… dar era un merit al organizației Cluj. Eu în momentul de față au un sentiment contradictoriu, am fost susținut de regiunea de nord-vest, invaldat de alte organizații din țară care s-au înțeles între ele. Am un sentiment contradictoriu: pe de o parte apreciat de regiune, pe de alta, invalidat de celelalte organizații, prin înțelegerile lor de cooperativă”, a mai precizat Alin Tișe.

Alin Tișe nu garantează că va rămâne în PNL

Totodată, președintele CJ Cluj nu garantează că va rămâne în PNL.

„Eu nu mi-am dat demisia din partid. Există și în statut această posibilitate. Nu garantez că voi rămâne în acest partid (Partidul Național Liberal - n.r.), nu am luat o decizie încă, dar nici că PNL va supraviețui până în 2028 (nu e sigur - n. r.)”, a mai spus Tișe.

Cel mai votat politician liberal a pierdut votul intern la Congres

La Congresul Partidului Național Liberal de sâmbătă, 12 iulie 2025, Alin Tișe a candidat pentru una dintre cele patru funcții de prim-vicepreședinte national al PNL, însă a pierdut și s-a clasat pe locul al șaselea.

După Congresul PNL, președintele Consiliului Județean Cluj, a afirmat că există o posibilitate să nu candideze pentru un nou mandat la șefia CJ Cluj la alegerile din 2028. „Sunt șanse mici ca eu să mai candidez la CJ în 2028 și să las loc pentru tineri. Dacă voi mai fi credibil, continui, dacă nu, mă gândesc la retragere”, a spus Alin Tișe.

