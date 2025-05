Emil Boc, despre alegeri: „Nu mă trimiteți după bani pentru centură în Rusia, ca ei nu ne dau, ne iau!”

Primarul Emil Boc a transmis un mesaj ferm clujenilor, de la Bruxelles, din fața sediului Comisiei Europene, despre alegerile prezidențiale de duminică: „Nu mă trimiteți după bani pentru centură în Rusia, ca ei nu ne dau, ne iau!”

Primarul Emil Boc, mesaj pentru clujeni de la Bruxelles, de unde vin banii pentru proiectele Clujului| Foto: Emil Boc - Facebook

Primarul Emil Boc a lansat un mesaj ferm către clujeni, din fața Comisiei Europene de la Bruxelles, cu doar câteva zile înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Edilul a avertizat că centura metropolitană este finanțată exclusiv din fonduri europene. Orice deviere de la traseul pro-european ar putea pune în pericol acești bani.

„Contractul pe care l-am semnat pentru centura metropolitan este de 1,1 miliarde de euro, bani de la Uniunea Europeană, de la Comisia Europeană. Aceasta ne va ajuta să scăpăm de aglomerație. Dragi clujeni, să avem mare grijă ce facem duminică la alegeri, să nu pierdem banii europeni pentru centura metropolitan a Clujului, că alți bani nu am și să nu mă trimiteți la Putin, la Moscova, să-mi dea bani de centură, că nu mă duc. Și dacă m-aș duce, tot nu mi-ar da că nu are. Și chiar de-ar avea tot nu ne-ar da. Că ei sunt obișnuiți să ia, nu să dea. Ne-au luat Basarabia în 1812, ne-au luat tezaurul și nu ni l-au dat înapoi. Acum Putin vrea Ucraina. Mâine, cine știe ce mai vrea să ia. Dar e adevărat că ne-au dat 50 de ani de comunism. Europenii te invită la ei acasă, te primesc în casă și, pe deasupra, te și omenesc cu fonduri europene pentru infrastructură ca să-ți modernizezi țara și orașele. Și asta, chiar dacă noi îi mai înjurăm din când în când, așa cum unii dintre dumneavoastră mă înjurați și pe mine câteodată, chiar dacă eu mă străduiesc să fac tot ceea ce pot și ține de mine. Știu că unii zâmbiți, iar alții mă înjurați, însă eu însă vă spun ce a zis mama către mine. Să nu ziceți că nu v-am spus, îi serioasă treaba, aveți grijă duminică, faceți un calcul bun, eu îl susțin pe primarul matematician. Dumnezeu să vă dea gândul cel bun, Doamne ajută!”

