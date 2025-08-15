Conflict în trafic, încheiat la spital

Un conflict spontan produs în trafic, pe fondul priorității de trecere pe o stradă din cartierul Grigorescu, s-a încheiat la spital.

Șicanare în trafic din cauza priorității de trecere, pe o stradă din cartierul clujean Grigorescu, s-a încheiat cu un dosar penal și transportul de urgență la spital.

Conflictul spontan dintre doi șoferi, o femeie de 39 de ani și un bărbat de 46 de ani, a degenerat rapid, joi, astfel că, pe fondul unui scandal privind prioritatea de trecere, bărbatul i-a blocat accesul șoferiței, fizic, filmând întreaga scenă.

Femeia a apăsat pedala de accelerație, rănindu-l pe șofer.

Incidentul s-a produs joi, în jurul orei 19.30, la fața locului fiind solicitată intervenția Poliției.

Astfel, o femeie, de 39 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a reclamat faptul că, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, a avut un conflict spontan în trafic cu un alt participant, referitor la prioritatea de trecere pe un sector de drum îngustat, respectiv cu un bărbat de 46 de ani, din același municipiu.

„Conform primelor informații, între cei doi s-ar fi produs o altercație pe fondul priorității de trecere, fapt pentru care bărbatul ar fi filmat-o, utilizând telefonul mobil, și s-ar fi poziționat în calitate de pieton, în fața autovehiculului condus de femeie. În acel timp, femeia l-ar fi acroșat pe bărbat la punerea în mișcare de pe loc”, informează, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj

Ulterior, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală unde, în urma evaluării efectuate de personalul de specialitate, a fost stabilit că acesta prezintă leziuni traumatice, fără a-i fi fost pusă viața în pericol.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest și drugtest, rezultatele fiind negative.

În cauză s-a întocmit un dosar penal, fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și lovire sau alte violențe.

Foto: Depositphotos.com

