Ciocniri violente în Serbia în timpul protestelor antiguvernamentale

Protestele antiguvernamentale din Serbia au degenerat în violențe.

Protestatarii sosesc pentru un miting condus de studenți la Belgrad, Serbia, 28 iunie 2025. Studenții cer responsabilitate și solicită alegeri anticipate după ce șaisprezece persoane au murit când acoperișul gării Novi Sad, recent renovată, s-a prăbușit pe 1 noiembrie 2024. Gara, care fusese redeschisă pe 5 iulie 2024 în urma renovărilor, era în curs de lucrări suplimentare cu puțin timp înainte de incident. Foto: EPA/ANDREJ CUKIC – Agerpres.ro

Serbia continuă să fie zguduită de proteste antigvernamentale.

Criza politică și manifestațiile care zguduie Serbia de luni de zile au degenerat în această săptămână în ciocniri între manifestanți și susținători ai partidului de guvernământ al președintelui Aleksandar Vucic (SNS), cu noi scene de violență joi seara, informează vineri AFP, citată de Agerpres.ro

Proteste masive în Serbia împotriva partidului președintelui Vucic

Manifestanții au vandalizat joi seara sediul Partidului Progresist Sârb (SNS, naționaliști) de la Novi Sad (nord), în timpul unor noi proteste organizate în aproximativ 30 de orașe, după ciocniri în noaptea precedentă care au dus la zeci de răniți.

Inițial adunați în fața sediului Agenției Sârbe de Informații (BIA), protestatarii s-au îndreptat apoi către sediul SNS din apropiere, i-au spart ușa din sticlă și au aruncat ouă și vopsea pe fațadă, conform imaginilor difuzate în direct de canalul de televiziune privat N1.

Violențe la Belgrad

Cei mai mulți tineri care au participat la aceste violențe aveau fețele acoperite. Niciun simpatizant al SNS nu se afla în sediul partidului și poliția nu a intervenit.

La Belgrad, manifestanții s-au adunat în fața sediilor guvernului și statului major al armatei, după care s-au îndreptat spre sediul SNS din apropiere, dar au fost ținuți la distanță de un important cordon al poliției. Manifestanții au aruncat apoi cu articole pirotehnice înspre simpatizanții SNS adunați în fața sediului partidului. Poliția a îndepărtat ulterior manifestanții, conform imaginilor difuzate de N1.

După manifestațiile de miercuri seară, cele două tabere s-au acuzat reciproc că vor să provoace un „război civil”.

Zeci de răniți și persoane reținute

Miercuri seară, peste 70 de cetățeni, 27 de polițiști și șapte membri ai unei unități de elită a armatei („Kobre'”) - responsabilă cu protejarea celor mai înalți lideri politici - au fost răniți, majoritatea dintre ei în urma violențelor din fața sediului SNS de la Novi Sad, a informat în cursul zilei de joi ministrul de interne, Ivica Dacic.

Poliția a reținut aproximativ 50 de persoane, conform ministrului, care a mai precizat că majoritatea persoanelor rănite sunt susținători ai SNS.

Manifestațiile sunt regulate în Serbia după prăbușirea, în noiembrie 2024, a unui acoperiș din beton la gara din Novi Sad. Tragedia, care a provocat 16 morți, a fost rapid atribuită corupției de către manifestanți.

Președintele țării, Aleksandar Vucic, care nu conduce oficial partidul, i-a acuzat pe protestatari de atacarea miercuri seara a activiștilor SNS.

Președintele Serbiei amenință cu pedepse „severe” pentru manifestanți

„Am evitat un scenariul catastrofal”, a declarat Vucic în noaptea de miercuri spre joi, promițând pedepse „severe” pentru manifestanții violenți.

„Vom împiedica dorința lor de a ne conduce spre un război civil”, a adăugat șeful statului.

La începutul lunii august, un grup de experți înființat de Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului a cerut autorităților din Serbia să pună capăt la ceea ce au descris drept o „reprimare intensificată” a manifestanților

