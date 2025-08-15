Ben Altit a ajuns la Cluj! Pivotul începe luni pregătirile cu U-BT.

După un an de pauză, baschetbalistul israelian a ajuns la o înțelegere cu U-BT Cluj-Napoca, campioana națională.

Ben Altit, la revenirea în România | Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Fostul jucător al celor de la Rapid București s-a înțeles în această vară cu U-BT Cluj-Napoca, campioana en-titre a României la baschet masculin.

După un an în care a decis să călătorească cu motocicleta în munții din Asia, Ben Altit (32 de ani) a decis să-și reia cariera de baschetbalist profesionist.

Pivotul care a mai evoluat pentru Bnei Herzliya, Maccabi Tel Aviv, Ironi Ramat Gan, Maccabi Kiryat Gan, Maccabi Ashdod, Hapoel Galil Gilboa, Ironi Nahariya și Hapoel Beer Sheva a ajuns vineri după-amiază pe aeroportul din Cluj, au anunțat pe pagina oficială de Facebook cei de la U-BT.

Luni începe pregătirea

Clujenii vor relua luni, 18 august, pregătirea înaintea noului sezon în care vor evolua pe 4 fronturi: Liga Naţională, Cupa României, BKT EuroCup şi Liga Adriatică. Participarea în cea din urmă va fi o premieră pentru baschetul românesc, fiind prima echipă românească care evoluează în această competiție.

Pe lângă Ben Altit, echipa pregătită de Mihai Silvășan mai curpinde 7 nume noi după această perioadă de transferuri: Iverson Molinar, Jeffery Taylor, Nathan Mensah, Trey Woodbury, Daron Russell, Mitchell Creek şi Dušan Miletić.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: