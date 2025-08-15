Trump, înaintea summitului din Alaska: „Cred că Ucraina va lua o decizie corectă”

Înainte de întâlnirea cu Putin, Trump afirmă că Ucraina va decide cu privire la eventuale schimburi de teritorii cu Rusia.

Trump, înaintea summitului din Alaska: Nu sunt aici să negociez în numele Ucrainei|Foto: president.gov.ua

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu va negocia în numele Ucrainei în cadrul întâlnirii sale din Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin.

Liderul de la Casa Albă susține că va lăsa Kievul să decidă dacă se va angaja în schimburi de teritorii cu Rusia, relatează Reuters, citată de Agerpres.ro

Trump a făcut aceste declarații pentru jurnaliștii care îl însoțesc la bordul avionului Air Force One, în timpul călătoriei sale către orașul Anchorage, din statul american Alaska, unde se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin.

„Vor fi discutate (schimburi de teritorii), dar trebuie să las Ucraina să ia această decizie și cred că va lua o decizie corectă. Dar nu sunt aici să negociez în numele Ucrainei, sunt aici să-i aduc la masa negocierilor”, le-a pus Trump jurnaliștilor.

Afirmațiile lui Trump oferă într-o oarecare măsură asigurări Kievului, care este îngrijorat că discuțiile dintre SUA și Rusia ar putea conduce la înghețarea conflictului în detrimentul Ucrainei, notează sursa citată.

Trump a afirmat că accelerarea ofensivei Rusiei în Ucraina a avut probabil scopul de a ajuta la consolidarea poziției lui Putin în negocierile privind încheierea războiului.

„Cred că ei încearcă să negocieze. El (Putin) încearcă să pregătească terenul. În mintea lui, asta îl ajută să facă o înțelegere mai bună. De fapt, îl deranjează, dar în mintea lui, asta îl ajută să facă o înțelegere mai bună dacă ei pot continua atacurile'', a mai spus el.

Trump, despre negocierile cu Putin: „Ne înțelegem”

Președintele american a declarat că se așteaptă ca întâlnirea sa cu Putin să producă rezultate, având în vedere mizele implicate și starea economiei ruse.

„Este un tip inteligent. Face asta de mult timp, însă la fel și eu (...) Suntem președinți. Ne înțelegem'', a mai spus Trump, care a salutat „respectul” reciproc care există între el și președintele rus.

Trump a spus că este un semn bun că Putin aduce cu el directori de companii din Rusia, însă a subliniat că nu se pot face înțelegeri până când nu se va ajunge la un acord privind războiul din Ucraina.

„Îmi place asta pentru că vor să facă afaceri, dar nu se vor face afaceri până când nu vom rezolva problema războiului”, a adăugat Trump.

