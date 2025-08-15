Rateul căilor ferate în minivacanța de Sfânta Maria. Trenurile spre mare au întârziat peste 2 ore.

Mai multe trenuri au avut întârzieri, noaptea trecută din cauza unor probleme la infrastructura feroviară între stațiile Fetești și Cernavodă.

Circulația trenurilor de călători spre litoral a fost perturbată din cauza unor probleme la infrastructura feroviară între stațiile Fetești și Cernavodă, din noaptea de 15 august, astfel că acestea au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 și 200 de minute.





Trenuri spre mare, întârziate mai bine de 2 ore din cauza căii ferate

„CFR Călători informează că, urmare a unor probleme la infrastructura feroviară între stațiile Fetești - Cernavodă, din noaptea de 15 august a.c., a fost afectată circulația mai multor trenuri de călători care au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 și 200 de minute. De astă noapte, circulația trenurilor pe distanța Fetești - Cernavodă se realizează cu tracțiune diesel. Circulația în zona afectată se realizează în funcție de măsurile operative stabilite și dispuse de managerul infrastructurii feroviare - CFR SA. Acest deranjament a dus la întârzieri și/sau modificări și în programul de circulație a altor trenuri de călători”, se arată într-un comunicat al CFR Călători.



Compania dă asigurări că este în permanent contact cu managerul infrastructurii feroviare, CFR SA, pentru rezolvarea operativă a tuturor problemelor, astfel încât toate trenurile și călătorii să ajungă la destinație în siguranță. Astfel, CFR Călători a pus la dispoziție tracțiune diesel în zonele unde CFR SA a solicitat.



„Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziționate și neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare”, subliniază reprezentanții CFR Călători.

