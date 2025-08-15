Accident rutier pe Centura Vâlcele - Apahida. Două persoane blocate, iar trei oameni au ajuns la spital cu afecțiuni.

Un accident rutirer cu mai mulți oameni implicați a avut loc, vineri, pe centura Vâlcele - Apahida, iar trei persoane au ajus la spital cu afecțiuni.

Pompierii au intervenit, vineri, 15 august 2025, la un accident rutier petrecut pe centura de ocolire Vâlcelele - Apahida.

Doi oameni, blocați în mașină după un accident pe centrua Vâlcele - Apahida

„La fața locului au ajuns două autospeciale cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au găsit un autoturism avariat, ieșit în afara părții carosabile, în care au rămas două persoane blocate”, a transmsi ISU Cluj.

Pompierii au folosit echipamentele din dotare pentru a le evacua din autoturism.

Trei persoane au ajuns la spital cu afecțiuni

„Trei persoane au fost consultate la locul accidentului, respectiv un bărbat și două femei, care ulterior au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Conform primelor evaluări acestea au suferit afecțiuni ușoare”, a mai transmis ISU Cluj.

