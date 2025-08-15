Autostrada Transilvania: Încep explorările geologice pentru Tunelul Meseș. Peste 6 miliarde de lei pentru segmentul Poarta Sălajului – Nușfalău.

Pas important pentru realizarea secțiunii Poarta Sălajului – Nușfalău (A3), care include și cel mai lung tunel de autostradă din România. A fost aprobată etapa de sondare geologică pentru realizarea Tunelului Meseș.

Încep explorările geologice pentru Tunelul Meseș (A3)|Foto: arhivă monitorulcj.ro

Contractul pentru proiectarea și execuția segmentului de autostradă Poarta Sălajului-Nuşfalău (Secțiunea Poarta Sălajului-Zalău și secțiunea Zalău-Nuşfalău), care include tunelul Meseș, a fost semnat între CNAIR și Asocierea Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS-Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) în aprilie 2025.

Recent, Sălajul a făcut un pas important pentru inițerea explorărilor geologice necesare pentru realizarea Tunelului Meseș, prin aprobarea unui protocol de colaborare cu asocierea Makyol – Ozaltin.

Încep explorările geologice pentru Tunelul Meseș de pe Autostrada Transilvania

Prospecţiunile geologice pentru realizarea Tunelului Meseş, aprobate de Consiliul Local Zalău, vizează secţiunea Zalău-Nuşfalău, de pe traseul Autostrăzii Transilvania, informează Economedia.ro

„În pădurea proprietate publică a Municipiului Zalău vor fi executate 11 foraje de mici dimensiuni ca diametru, din care patru în porţiunea de la ieşirea din tunel, porţiune pentru care este depusă deja documentaţia de scoatere definitivă din fondul forestier, fără compensare şi diferenţa pe traseul tunelului, până la intersecţia cu drumul DJ 108R, ce duce spre localitatea Treznea”, se precizează în expunerea de motive a proiectului de hotărâre privind protocolul de colaborare.

Potrivit sursei citate, sondările vor fi executate în proximitatea drumului forestier Meseş II, şi vor străbate mai multe parcele.

Conform calendarului lucrărilor - Poarta Sălajului – Zalău și Zalău – Nușfalău, cu o lungime totală de 41 km, trebuie finalizată în 78 de luni (18 luni proiectare, 60 de luni execuție).

Este vorba de cel mai mare contract de infrastructură rutieră din România - de 6,62 miliarde de lei pentru 41 de kilometri din autostrada Transilvania, între Poarta Sălajului Şi Nuşfalău, inclusive Tunelul Meseş, semnat în 10 aprilie 2025 de reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) şi cei ai asocierii Makyol – Ozaltin.

Tunelul Meseș, cel mai lung tunel de autostradă din România

Tunelul Meseș, cu o lungime de 2,89 km, este cel mai lung tunel de autostradă din România. Acest tunel este format din două galerii unidirecționale care împreună totalizează 5,78 km.

Contractul prevede inclusiv construcția a 65 de viaducte, poduri și pasaje (în lungime totală de aproximativ 13 km).

Evaluarea pe acest segment de autostradă a durat mai bine de un an și au fost înregistrate șapte amânări succesive.

