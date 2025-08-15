Avionul delegației Rusiei în Alaska, folosit la transporturi de cocaină din Argentina

Delegația Rusiei prezentă la summitul din Alaska, condusă de ministrul de Externe Serghei Lavrov a călătorit cu o aeronavă implicată în trecut într-un caz internațional de trafic de droguri.

Aeronava Iliușin IL-96 cu numărul RA-96023, folosită de delegația rusă pentru Summitul din Alaska, a fost implicată în 2018 într-un scandal internațional de trafic de droguri, notează Newsweek.ro

Avionul Iliușin IL-96, aparținând detașamentului special de zbor „Rossiya”, a decolat de la Moscova de pe aeroportul Vnukovo și a aterizat la Anchorage, Statele Unite, în cursul zilei de joi, notează Newsweek.ro, care citează The Moscow Times,

Avionul delegației Rusiei în Alaska, folosit în trafic de droguri. Scandalul „Cocaina din Argentina”

Aeronava RA-96023 a devenit cunoscută în 2018, când autoritățile din Argentina au confiscat aproape 400 de kilograme de cocaină din clădirile Ambasadei Ruse din Buenos Aires. Drogurile urmau să fie transportate la Moscova cu același avion, folosind poșta diplomatică a Ministerului rus de Externe.

Conform datelor din anchetă, în 2016, omul de afaceri Andrei Kovalciuk ar fi cumpărat cocaina în Argentina, ascunzând-o în valize depozitate într-o anexă a școlii Ambasadei.

Ali Abianov, angajat al ambasadei, le-a împachetat în hârtie specială și le-a sigilat cu ceară, procedeu standard pentru corespondența diplomatică. În decembrie 2017, Abianov, împreună cu Vladimir Kalmykov și Iștimir Hudjamov, a fost arestat la Moscova în timp ce încerca să ridice coletele din Buenos Aires.

Din delegația rusă. care a călătorit în Alaska cu avionul folosit la transporturi de cocaină, fac parte ministrul de externe Serghei Lavrov, consilierul prezidențial Iuri Ușakov, ministrul Apărării Andrei Belousov, ministrul finanțelor Anton Siluanov și trimisul special Kirill Dmitriev.

Foto: Depositphotos.com

