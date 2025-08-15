Zeci de mii de pelerini, la Mănăstirea Nicula. ÎPS Andrei: „Dacă avem pace în suflet, răspundem răului cu bine”.

Circa 30.000 de pelerini au fost prezenți, vineri, la Mănăstirea Nicula, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. „Dacă vom avea pace în suflet, vom ști să răspundem răului cu bine”, spune Mitropolitul Clujul, ÎPS Andrei.

Zeci de mii de pelerini, la Mănăstirea Nicula. ÎPS Andrei: „Dacă avem pace în suflet, răspundem răului cu bine”.|Foto: Darius Echim/Mitropolia Clujului

Zeci de mii de pelerini au fost prezenți, vineri, la Mănăstirea Nicula, la sărbătoarea „Adormirii Maicii Domnului”.

Mitropolitul Andrei le-a transmis credincioșilor un îndemn la pocăință și rugăciune pentru pace, într-o lume marcată de conflicte și războaie.

În predica sa, intitulată sugestiv „Maica Vieții”, Mitropolitul Andrei a subliniat rolul unic al Maicii Domnului. ÎPS Andrei i-a îndemnat pe credincioșii prezenți să înalțe rugăciuni stăruitoare pentru încetarea războaielor și pentru pacea lumii.

„Ne rugăm ca Domnul Iisus, Cel care este Domnul Păcii, să aducă pace în lume”, a spus Mitropolitul Clujului, citat de RadioRenașterea.ro

Mitropolitul Andrei a subliniat importanța rugăciunii pentru pace, care nu trebuie să fie un simplu gest de moment, ci un mod de viață creștin:

„Dacă vom avea pace în suflet, vom ști să răspundem răului cu bine, urii cu iubire, tulburării cu liniște. Și atunci, prin mijlocirea Maicii Domnului, Dumnezeu ne va dărui pacea pe care o cerem astăzi cu toții la Nicula”, a explicat ÎPS Andrei, în contextul tulburărilor din societatea contemporană.

Puterea rugăciunilor de la Nicula

După cum a apreciat ierarhul, rugăciunile rostite la Nicula au puterea de a schimba vieți.

Pelerinajul la Nicula nu este doar o tradiție, ci o mărturisire vie a credinței și o ocazie de întărire spirituală, a arătat Mitropolitul Clujului.

Mulți dintre pelerini au ajuns pe jos, străbătând zeci de kilometri, alții venind din zone îndepărtate ale țării. Toți au trecut prin fața icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, aducându-și necazurile, durerile, dar și mulțumirile, și primind în schimb mângâiere și întărire.

Vineri, aproximativ 30.000 de credincioși au participat la slujba oficiată de ÎPS Andrei, iar în zilele premergătoare sărbătorii, circa de 100.000 de pelerini au trecut pragul mănăstirii și s-au închinat icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula.

