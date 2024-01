Prof. univ. Sergiu Mișcoiu: „2024, un an politic cu multe riscuri”

Anul acesta, în România se vor desfășura nici mai mult, nici mai puțin de patru rânduri de alegeri. Vom asista, astfel, la o premieră din punct de vedere politic pentru țara noastră, atrag atenția specialiștii clujeni, care insistă asupra implicațiilor.

Anul acesta vom asista la patru rânduri de alegeri Foto monitorulcj.ro

Sergiu Mișcoiu, profesor universitar la Facultatea de Studii Europene din cadrul UBB Cluj consideră că dacă anul trecut a fost unul al stabilității din punct de vedere politic, anul care tocmai a început va fi caracterizat de instabilitate, prin prisma mișcărilor multiple care vor avea loc în contextul alegerilor.



„Anul 2024 va fi un an unic din punct de vedere al istoriei de după reforma constituțională din 2003, când președintele a trecut la un mandat de cinci ani și deci nu a mai avut o concidență a tuturor alegerilor în același an. Din acest punct de vedere, este un an cu multe riscuri, în special în măsura în care polul naționalist reprezentat de AUR, SOS România și de alte grupări care s-ar putea alia în jurul AUR ar putea ajunge în apropierea guvernării, având în sondaje, cel puțin în momentul de față, scoruri foarte ridicate”, a precizat Sergiu Mișcoiu, pentru monitorulcj.ro



El mai atrage atenția și că anul acesta vom asista la o luptă între cele cele două partide aflate la guvernare – PSD și PNL - care vor trebui să se confrunte, având în vedere faptul că vor intra în cursa electorală separat.



„2024 va fi un an în care în ciuda faptului că PSD și PNL se află în continuare la guvernare, dacă nu vor candida pe liste comune - ceea ce se pare că nu e cazul - vor fi nevoite să se înfrunte electoral și acest lucru va duce fără îndoială la atacuri între cele două partide și la repercusiuni în calitatea actului guvernării, care și așa este unul destul de deficitar. Vom avea deci un an care va contrasta cu 2023, din punct de vedere politic anul trecut a fost marcat de stabilitate, 2024 cu siguranță va fi un an marcat de instabilitate, de la negocierile privind eventuala fuzionare a anumitor alegeri până la negocierile legate de candidați comuni la președinție sau la unele primării, inclusiv negocieri privind viitoarea coaliție guvernamentală, care ar trebui să se constituie tot în jurul celor două partide aflate azi la guvernare, însă aflate probabil într-un raport de forțe diferit față de cel pe care îl avem acum și care este unul cvasiechitabil pentru cele două partide”, a mai subliniat Sergiu Mișcoiu.

