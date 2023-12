Primarul Emil Boc EXCLUDE o colaborare cu PSD la alegerile locale: „Eu cu PSD, candidat comun? Exclus!”

Primarul Emil Boc a afirmat că nu are în vedere să candideze cu sprijinul PSD pentru un nou mandat pentru Primăria Cluj-Napoca. Ce spune edilul despre coaliția de guvernare?

Primarul Emil Boc EXCLUDE o colaborare cu PSD la alegerile locale. FOTO: Captură ecran - conferință de presă 28 decembrie 2023

Emil Boc, întrebat joi într-o conferință de presă dacă ia în considerare să candideze pentru un nou mandat de primar cu susținerea PSD, a afirmat că nu are în vedere această variantă, arătându-se consternat de o asemenea ipoteză.

„La ce? La cine? Al cui? Eu cu PSD, candidat comun? Nici nu am visat vreodată, în mintea minților mele. Nu am avut și nu am așa ceva în vedere. Exclus! Nu există în gândurile mele așa ceva și nici nu poate să existe”, a răspuns primarul jurnaliștilor.

„Ne place, nu ne place, această coaliție livrează”

Edilul a arătat însă că, la nivel național, coaliția de guvernare PNL-PSD „livrează”, enumerând mai multe proiecte ale Clujului pentru care Guvernul a asigurat finanțare.

„Deocamdată, această alianță PNL-PSD există, ea nu este până la europarlamentare, ci pe toată perioada mandatului Guvernului, mandat care se termină în decembrie 2024. Nu știu de ce s-ar fragmenta până la sau după europarlamentare. Alegerile europarlamentare reprezintă un moment fundamental în viața României și a Europei, dar nu are nicio legătură cu această coaliție, care livrează. Ne place, nu ne place, această coaliție livrează: 200 milioane de euro aprobați de Guvern pentru exproprierile pentru centură, 56 de milioane de euro pentru exproprieri pentru metrou, 2 miliarde de euro pentru metrou, 1,3 miliarde de euro pentru centura metropolitană, peste 600 de milioane de euro pentru Spitalul Regional de Urgență, 100 de milioane de euro pentru conectarea Clujului la autostradă, 1,1 miliarde de euro pentru electrificarea căii ferate Cluj-Oradea și lista continuă. Așadar, nu poți să spui că nu livrează. Este altceva dacă avem alte preferințe politice, dar coaliția livrează lucruri concrete pentru Cluj și acest lucru sunt obligat să îl spun și să îl arăt”, a declarat Emil Boc.

Primarul a confirmat că, la alegerile din 2024, PNL va candida singur și a arătat că acest partidare „capacitatea și forța” să obțină procente semnificative din voturi pe toate planurile: local, regional și național.

Nu pot să vă confirm decât ceea ce a confirmat Partidul Național Liberal prin decizia luată în Biroul Politic Național, decizie foarte clară: în 2024, PNL candidează singur în alegeri. Punct. Fără virgule, fără ipoteze, fără alte lucruri. Cred că acest partid are capacitatea și forța să obțină un procent prin care să nu poată fi ocolit din niciun act de guvernare: local, regional și național. (...)

„Nu mă interesează niciun fel de competiție națională. Punct”

Totodată, Emil Boc a reiterat că nu este interesat să candideze la alegerile prezidențiale: „Am spus și repet: nu mă interesează niciun fel de competiție națională. Punct.”, a răspuns tranșant primarul.

Potrivit unui sondaj INSCOP realizat recent, primarul Clujului Emil Boc se plasează în topul încrederii românilor, alături de adjunctul secrtarului general NATO, Mircea Geoană și procurorul-şef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi.

