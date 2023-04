Proiectul unei noi maternități în Cluj a fost respins. Tișe: „E prematur să discutăm despre construirea unei noi maternități. Puteți reveni cu proiectul anul viitor, când vor fi alegeri”

Consilierii județeni au respins, miercuri, proiectul USR de a construi încă o maternitate în Cluj-Napoca, pe lângă cele două spitale, Ginecologie 1 și Clinica „Dominic Stanca”, care își desfășoară activitatea în clădiri construite în urmă cu mai bine de un secol.

Consilierul județean Mihai Iepure și consilierul local Adriana Cristian, ambii de la USR, au inițiat un proiect de hotărâre în vederea realizării unei noi maternități în Cluj-Napoca.

Cei de la PNL i-au acuzat pe USR-iști că își fac campanie electorală, proiectul fiind în opinia liberalilor „un exercițiu de imagine”.

„Există în proiectul pentru Spitalul Monobloc de Copii și știți că a fost și o discuție publică pe care primăria a pornit-o la un moment dat, domnul profesor Florin Stamatian s-a ocupat de chestiunea asta, noi când am aprobat PUZ-ul pentru Spitalul Monobloc de Copii, cel de pe Borhanci unde sperăm să avem finanțare, există în acel teren o porțiune, o bucată de teren, prevăzută pentru maternitate pentru a crea acel institut «Mama și copilul». Acest teren, care va fi în apropierea viitoarei centuri de sud a municipiului, are prins în PUZ acest teren pentru această destinație. Problema de construire în sine a obiectivului este o altă discuție care trebuie făcută cu Ministerul Sănătății, cu aprobarea ministerului. Noi în sine nu le putem decide mâine. Nu putem construi fără ca ministerul să nu fie implicat. Altminteri, protocolul acesta rămâne fără obiect. Avem nevoie de maternitate, noi am făcut mai mult de a afirma că avem nevoie, e cuprinsă în acest PUZ. Ce propuneți dumneavoastră acum suntem în imposibilitate de a aproba și vota pentru că nu depinde de noi realizarea unei maternități pentru că ea nu se poate face decât dacă ministerul trebuie să decidă unde, cum se facă aceste maternități. Protocolul în sine nu are niciun efect, e un proiect de hotărâre care e făcut doar să fie făcut. Să ne asociem cu primăria să facem ce? Consiliul Județean dorește să facă o maternitate, nu văd rostul să ne protocolăm cu primăria. Nu am început Spitalul de Copii pentru că nu avem finanțare”, a spus Tișe.

„Proiectul de parteneriat la park&ride de la aeroport a fost semnat în 2018. Sunt 5 ani și încă nu s-a pus acolo nicio măcar lopată. Dacă noi votăm astăzi acest proiect, în cel mai bun caz o să avem maternitatea construită peste 10 ani. Dar dacă nu-l votăm și nici nu începem să facem demersuri în acest sens…”, a spus Mihai Iepure, co-inițiatorul proiectului.

„Cred că scopul acestui proiect este ca domnul coleg Iepure să-și lanseze candidatura probabil la Primăria municipiului Cluj-Napoca (…) Prin ceea ce afirmă colegii de la USR își fac campanie electorală. Domnul Iepure dacă vrea să-și lanseze candidatura la Consiliul Județean nu e cazul să o facă în plenul Consiliului Județean, să o facă în spațiul public, nu aici”, a punctat consilierul județean Iuliu Sămărtean (PNL).

„Și mie mi se pare un simplu exercițiu de imagine. Când am demarat povestea cu Spitalul Monobloc, înainte de a parafa un parteneriat fără relevanță, am venit cu soluții, schimbul de teren cu USAMV, am demarat ceva ce eram conștienți că vom finaliza. Nu știm unde va fi spitalul, cine îl finanțează. Plus că avem atâtea spitale, atâtea proiecte pe spitale pe diferite surse de finanțare care vedeți că se mișcă greu... Astăzi am vota un proiect fără niciun fel de finalitate. Când vii cu un astfel de proiect trebuie să fie multe discuții prealabile (…) E un proiect nerealist”, a punctat și consilierul județean Marinela Marc (PNL).

Elena Chiorean, consilier județean PSD, a spus că din punct de vedere juridic un protocol este un contract dintre două părți, iar în calitate de consilieri județeni nu se pot vota obligații în sarcina consilierilor locali.

Tișe: „Nu sunt bani”

E prematur astăzi să discutăm despre construirea acestei maternități câtă vreme încă nu avem poziția Ministerului Sănătății, Primăriei, poate ministerul consideră că nu e prioritară construirea unei noi maternități ci modernizarea celor două pe care le avem. Nu există resurse financiare pentru a face și un spital de copii și o maternitate în paralel, deși cu toții ne-am dori o maternitate nouă. Fiecare are dreptate în felul lui”, a mai spus Tișe.

„Protocol prevede ca majoritatea finanțării să vină din partea municipalității. Voință politică la Cluj-Napoca a fost exprimată public, domnul Emil Boc a susținut că susține acest proiect de a face o nouă maternitate, inclusiv din punct de vedere financiar. La momentul dezbaterii bugetului municipiului Cluj-Napoca domnul primar a dat asigurări că vor fi prinse fonduri pentru acest proiect, iar în spațiul public au existat dezbateri și atât Alin Tișe, cât și Emil Boc, au susținut proiectul. Acesta e motivul să trecem de la nivelul de susținem și discutăm la ceva concret. Dacă nu începem astăzi, vom mai amâna câțiva ani. Ne dorim o maternitate nouă, da sau nu?”, a mai spus Mihai Iepure.

„Și dumneavoastră ați furat startul (...) Proiectul nu e bun”, a intervenit Tișe, care a propus un protocol cu Ministerul Sănătății pentru ca acesta să finanțeze noua maternitate.

„Cu ocazia asta aflăm dacă maternitatea e prioritate națională. De când propun Ministerului Sănătății să finanțeze Centrul Multiorgan de Transplant, vedeți că oamenii acolo lucrează într-un pod, noi avem clădirea în fază de licitație și nu asigură finanțare”, a mai punctat președintele CJ Cluj.

Consilier județean PNL: „Haideți să nu ne mai asumăm proiecte suplimentare”

Maria Forna a exprimat poziția PNL în ședința de Consiliu Județean.

„Voința politică a fost exprimată și arătată în momentul în care ne-am asumat cu toții construcția Spitalului Pediatric Monobloc. Haideți să nu ne mai asumăm proiecte suplimentare, ci să încercăm să le îndeplinim pe cele pe care ni le-am asumat cu toții inclusiv în campaniile electorale din 2020. Cred că este absurd și aberant ca în 2024 să ieșim cu toții cu 1000 de proiecte care sunt în diferite stadii”, a spus și Maria Forna, consilier județean PNL.

Președinte CJ Cluj: „Reveniți anul viitor cu proiectul când sunt alegeri”

„Consider că acest proiect e un gest prin care practic se dorește a avea activitate în consiliu și cu implicații electorale. Puteți reveni anul viitor dacă vreți cu proiectul, anul viitor sunt alegeri, dacă doriți ca proiectul să treacă într-o formă sau alta, trebuie să reveniți la chestiuni serioase. Nu pot obliga un partener într-un protocol până nu discut cu el. În bugetul primăriei nu sunt bani pentru nici măcar un studiu, noi nu contribuim cu nicio sumă, dar așteptăm ca primăria să facă toată cheltuielile. E o chestiune neprincipială. Demonstrează intenția gestului dumneavoastră, nu suntem împotriva maternității, dar modul defectuos în care a fost promovat ne determină să avem această poziție. Modul cum promovați proiectul nu e corect și loial instituțional față de primărie, nu e în regulă, nu are niciun efect acest protocol, vor trece încă 5 ani chiar cu acest protocol încheiat, dacă nu există dorința de a finanța acest proiect. Este o hârtie scrisă fără valoare”, a mai spus Tișe.

Când s-a trecut la vot, Alin Tișe le-a făcut semn consilierilor PNL să nu voteze proiectul.

„Normal, am zis că nu”, se aude în fundal Tișe.

Proiectul a întrunit doar 7 voturi „pentru”.

Acest proiect de hotărâre privind semnarea unui protocol între Consiliul Județean și Primăria Cluj-Napoca pentru construirea unei noi maternități se va afla și pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local.

