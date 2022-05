O nouă maternitate în Borhanci? Boc şi Tişe pregătesc un institut „Mama şi copilul”

O nouă maternitate ar urma să fie construită în Borhanci, lângă viitorul Spital de Copii, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, care spune că a avut discuţii în acest sens cu primarul Emil Boc. Ideea construirii unei noi maternităţi aparţine consilierilor locali de la USR Cluj.

În luna februarie, consilierii locali USR Cluj au propus realizarea unei noi maternități finanțată din bani publici la Cluj-Napoca. Primarul Emil Boc a anunțat că în acest an va fi efectuat un studiu de oportunitate care să stabilească dacă această facilitate este necesară.

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, susţine că i-a propus primarului Emil Boc ca această nouă maternitate să fie construită lângă viitorul spital de copii din Borhanci.

„La Spitalul de Copii am avut o discuţie pe acestă temă şi cu domnul primar şi am varianta în care Primăria doreşte să meargă mai departe cu acel proiect anunţat public, cu acea maternitate nouă de care are nevoie Clujul. Se tot discută că cele două spitale sunt insuficiente. Nu ne băgăm între domnii profesori să discutăm că e foarte complicat, dar sunt specialişti care pot să facă asta. I-am propus domnului primar, în măsura în care Primăria doreşte să investească şi bani, să creăm în zona Borhanci, unde urmează să construim Spitalul de Copii să putem face şi o maternitate, să creăm un institut «mama şi copilul». Există teren astfel că putem pe lângă Spitalul Monobloc de Copii să construim acolo şi o maternitate şi atunci am avea un flux complet la tot ce înseamnă servicii medicale pentru copii din momentul naşterii. Se poate integra Spitalul de Copii cu o maternitate fiind urgenţe şi am putea împreună cu Primăria să realizăm această maternitate. Am şi propus domnului primar o soluţie, dacă se va considera că e nevoie de o astfel de construcţie. Ministerul Sănătăţii trebuie să decidă dacă e nevoie de încă o maternitate, în funcţie de numărul de naşteri. Am agreat cu domnul Boc ca aceste proiecte să fie în acelaşi loc, să creăm un institut «mama şi copilul». Nu vă ascund că m-am consultat şi cu domnul Stamatian (Florin Stamatian, medic ginecolog – n.red) şi care o viaţă a lucrat în acest domeniu, e un specialist. A agreat ideea de a avea într-un singur loc un pol medical care să aibă partea de naşteri şi partea de spital de copii, un institut în aceeaşi locaţie. Terenul e suficient”, a declarat Tişe în cadrul unei emisiuni.

Iniţial, primarul Emil Boc se gândea ca la Spitalul Clujana să se înfiinţeze noua maternitate.

Edilul Clujului a anunţat că profesorul Florin Stamatian, fost parlamentar PNL, va fi consilierul său onorific pe sănătate. Boc spunea că Florin Stamatian se va ocupa de proiectul noii maternități din Cluj.

CJ Cluj a demarat deja procedura de organziare a unui concurs internațional de soluții în două etape, cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România, în vederea construirii spitalului.

De precizat, că în martie 2020, consilierii județeni au aprobat preluarea unui teren din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV), pe care urmează să fie construit Spitalul Monobloc de Copii și predarea, la schimb, a clădirilor de pe Calea Moților în care își desfășoară în prezent activitatea mai multe secții de Pediatrie.

În fiecare an, un număr de aproximativ 70.000 de cazuri/an sunt asistate în Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca. Clădirile deținute de unitatea spitalicească sunt însă vechi, unele datând din 1920. Unitatea medicală ce se dorește a fi construită va avea un profil regional și va dispune de o capacitate de circa 700 de paturi, cu 200 mai mult comparativ cu cele existente în prezent.

