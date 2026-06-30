Dronă cu explozibil găsită în Tulcea. Ce au descoperit specialiștii MApN

O dronă cu încărcătură explozivă a fost descoperită în apropierea localității Rachelu, județul Tulcea.

Dronă cu încărcătură explozivă, descoperită în România. Primele date indică legături cu atacurile Rusiei / Foto: DepositsPhotos.com

Drona a fost descoperită după ce un localnic a sunat la 112 și a anunțat prezența unor fragmente de dronă în zonă. La fața locului au ajuns echipe ale Ministerului Apărării Naționale și ale altor instituții cu atribuții în domeniul securității, care au constatat că drona avea încărcătură explozivă.

Conform comunicatului MApN, încărcătura a fost detonată controlat marți dimineață, într-o zonă sigură, fără să existe pericol pentru locuitori. Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Peste 100 de atacuri în apropierea graniței României

Primele date ale anchetei arată că fragmentele provin de la o dronă folosită de armata rusă în atacurile asupra infrastructurii portuare din Ucraina, desfășurate în luna aprilie. Potrivit Ministerului Apărării, incidentul s-a produs înainte ca România să ia măsuri suplimentare pentru întărirea apărării aeriene, după incidentele din zona Galați. Ministerul Apărării mai precizează că, de la începutul războiului din Ucraina, au fost înregistrate peste 100 de atacuri rusești în apropierea graniței cu România. În această perioadă, autoritățile au raportat 29 de pătrunderi neautorizate ale dronelor în spațiul aerian românesc și au descoperit aproximativ 50 de drone sau fragmente de drone pe teritoriul țării.

Numai în 2026 au fost înregistrate 33 de atacuri în apropierea frontierei României. Tot în acest an au fost raportate 15 pătrunderi ale unor drone în spațiul aerian național, iar în 14 cazuri au fost găsite drone sau fragmente de drone pe teritoriul României. Pentru monitorizarea spațiului aerian, avioanele de luptă au fost ridicate de la sol în 26 de situații.

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Foto: DepositPhotos.com

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