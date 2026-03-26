O dronă rusească s-a prăbușit în România

O dronă rusească s-a prăbușt pe teritoriul României, joi, 26 martie 2026 | Foto: ISU Tulcea

O dronă militară lansată de Rusia a pătruns 4 kilometri în spațiul aerian al României și s-a prăbușit în apropierea localității Parcheș, după ce a fost deviată de apărarea antiaeriană ucraineană, a informat, joi, 26 martie 2026, Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Potrivit sursei citate, în noaptea de miercuri spre joi, forțele Federației Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a județului Tulcea.

Două aeronave F-16 au decolat la ora 00.16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației aeriene.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea și a fost transmis, la ora 00.35 un mesaj RO-ALERT.

La ora 00.44, o dronă deviată de apărarea antiaeriană ucraineană a pătruns în spațiul aerian național pe distanța de aproximativ 4 kilometri, apoi s-a prăbușit la 2 km de localitatea Parcheș, în afara zonei locuite, precizează MApN.

O autospecială IGSU și echipe ale MApN au fost direcționate către locul evenimentului, unde au descoperit o porțiune de vegetație arsă și resturi de dronă.

Nu s-au raportat pagube materiale sau victime.

Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN și SRI să efectueze cercetările la fața locului.

