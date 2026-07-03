Ucraina explică explozia dronei din Portul Constanța: „Am pierdut controlul asupra a patru drone navale!”

La aproape o lună de la explozia unei drone navale în Portul Constanța, autoritățile ucrainene au oferit explicații oficiale cu privire la incident.

Autoritățile ucrainene au transmis explicații oficiale privind incidentul din Portul Constanța. | Foto: Spotmedia.ro

Autoritățile ucrainene au transmis explicații oficiale privind incidentul din Portul Constanța, unde o dronă navală a explodat în urmă cu aproape o lună.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, Kievul a răspuns celor 14 întrebări formulate de ministrul Apărării și a precizat că a pierdut controlul asupra a patru drone navale încă din după-amiaza zilei de 4 iunie.

Conform informațiilor transmise de partea ucraineană, incidentele au avut loc în apropiere de Sevastopol, la aproximativ 250 de kilometri de țărmul României. Cele patru drone navale de tip Sargan-3000 se deplasau spre estul Mării Negre în momentul în care comunicațiile cu acestea au fost întrerupte.

„Partea ucraineană a confirmat că, în după-amiaza zilei de 4 iunie 2026, în apropiere de Sevastopol, la o distanță de aproximativ 250 km de țărmul românesc, au pierdut comunicațiile cu patru drone navale (USV) Sargan-3000 care se îndreptau către zona de Est a Mării Negre. Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor patru drone și nu au mai reușit reluarea comunicării”, a transmis MApN.

România a fost informată în dimineața zilei de 5 iunie

Potrivit Ministerului Apărării, Forțele Navale ale Ucrainei au notificat partea română în dimineața zilei de 5 iunie, la ora 9:54, cu privire la riscul reprezentat de cele patru drone.

Kievul a informat că acestea erau programate să se autodetoneze și a transmis intervalul în care urma să fie executată procedura. În lipsa comunicațiilor cu aparatele, comanda de autodetonare nu a mai putut fi anulată.

În aceeași zi, în jurul orei 6:20, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare semnalase Gărzii de Coastă prezența unui obiect plutitor în Dana 78 din Portul Constanța, posibil o dronă. Explozia s-a produs la ora 10:28.

Autoritățile ucrainene consideră că este vorba despre un incident izolat, provocat cel mai probabil de acțiunile de război electronic desfășurate de Federația Rusă, care ar fi dus la pierderea controlului asupra dronelor.

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