MApN: Fragmente de dronă, găsite în zona unei ferme din județul Tulcea

Ministerul Apărării anunță, sâmbătă, că fragmente de dronă au fost semnalate și în zona unei ferme din județul Tulcea

MApN: Fragmente de dronă, semnalate în județul Tulcea

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că a fost informat, în cursul zilei de sâmbătă, despre faptul că în zona unei ferme de lângă localitatea Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă.

„Perimetrul a fost securizat de membri ai Poliției de Frontieră, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării”, menționează un comunicat de presă transmis de MApN.

Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, mai menționează sursa citată.

Forțele ruse au reluat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, atacurile cu drone asupra unor obiective din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice au fost ridicate în aer, cu autorizare de angajare a dronelor, iar în zona Bariera Traian din municipiul Galați au fost semnalate fragmente de dronă căzute, care au afectat o anexă de gospodărie, precum și un stâlp de electricitate, fără a fi înregistrate victime, informează Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Dronă prăbușită la Galați

Potrivit MApN, în dimineața zilei de sâmbătă, 25 aprilie, forțele ruse au reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea, iar radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian al României.

O dronă folosită de Federația Rusă împotriva infrastructurii civile din Ucraina, sâmbătă dimineață, a pătruns neautorizat în spațiul aerian național și a avariat o gospodărie și un stâlp de electricitate pe o stradă de la marginea municipiului Galați, fără a exploda și fără fi înregistrate victime.

Drona care avea încărcătură explozivă a fost ridicată de specialiști și detonată controlat în afara orașului, sâmbătă după-amiază. Un număr de 515 persoane au fost evacuate sâmbătă în municipiul Galați, în zona unde a căzut drona și pe traseul pe care a fost derulat transportul special pentru scoaterea ei din oraș.

