Un avion F16 al Armatei Române a doborât o dronă în Estonia

Un avion F16 al Armatei Române a doborât o dronă în Estonia, marți, 19 mai 2026 | Foto: Inquam Photos /Cornel Putan / Fotografie ilustrativă

„O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României față de securitatea colectivă a NATO, a doborât marți, 19 mai (2026 - n.red.), o dronă în spațiul aerian estonian”, a anunțat MApN, marți, într-un comunicat oficial.

Astfel, astăzi, în jurul orei 11.00, două aeronave F-16 din Detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate în aer de către Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate pentru o alertă de Poliție Aeriană în spațiul aerian din zona de responsabilitate.

„Piloții au identificat ținta și au parcurs toate procedurile de identificare, aprobare pentru angajare și minimizare a riscurilor, după care au lansat o rachetă aer-aer, doborând o dronă”, se mai arată în comunicatul MApN.

Letonia a emis și ea o alertă de drone, spunându-le locuitorilor din apropierea frontierei cu Rusia să rămână în locuințe, avioanele din patrula aeriană a NATO fiind mobilizate în regiune, a anunțat armata letonă, potrivit Agerpres.ro.

Românul care a doborât o dronă în Estonia

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat marţi, 19 mai 2026, că va propune acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi, comandorului Costel-Alexandru Pavelescu, cel care a reuşit să doboare o dronă intrată în spaţiul aerian al Estoniei.

Acesta a precizat că ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a transmis României felicitări.

„În complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar român este astăzi cel care a reuşit. Aflat în misiune de poliţie aeriană în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F-16 românesc, căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reuşit să încadreze, să angajeze şi să pună la pământ o dronă intrată în spaţiul aerian al Estoniei. L-am cunoscut pe comandorul Pavelescu în Baza aeriană 86 de la Feteşti şi i-am remarcat de atunci determinarea ca profesional să demonstreze că de la bordul unui F-16 va reuşi să doboare o astfel de ţintă. Astăzi a demonstrat-o”, a scris Radu Miruţă, marți, pe Facebook.

Potrivit acestuia, reuşita comandorului român este extrem de apreciată la nivelul aliaţilor.

„Ministrul Apărării din Estonia, colegul meu Hanno Pevkur, a ţinut să transmită României felicitări. Pentru ca dintr-un avion F-16 să fie tras într-o dronă, trebuie îndeplinite simultan o serie de condiţii. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Estonia. Da, România poate. În semn de apreciere pentru ceea ce comandorul Pavelescu a realizat astăzi am propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi”, a arătat Miruţă.

Din luna martie, mai multe drone militare ucrainene s-au rătăcit în spațiul aerian al statelor membre NATO Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia, toate frontaliere cu Rusia, iar în Letonia acest incident a provocat căderea guvernului după o demisie a ministrului apărării din cauza modului în care a fost gestionată intruziunea aeriană.

Drona care pare să provină din Ucraina a fost doborâtă marți de un avion de luptă F-16 al României, a declarat ministrul apărării Hanno Pevkur. NATO confirmat informația.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că Ucraina va trimite experți în Letonia pentru a ajuta la apărarea spațiului său aerian.

Autoritățile finlandeze au avertizat pe 15 mai în privința unor presupuse drone în regiunea capitalei, recomandând populației să rămână în interior și suspendând traficul aerian pe aeroportul din Helsinki timp de trei ore.

Forțele de apărare finlandeze au ridicat avioane de la sol și au mobilizat alte servicii de urgență, dar nu au găsit în cele din urmă nicio dronă.

