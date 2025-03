Ilie Bolojan, după reuniunea de la Paris: „România nu va trimite niciun militar român în Ucraina”

România nu va trimite niciun militar în Ucraina, dar țara noastră ar putea fi un hub de transport pentru forțele desemnate, în cazul unui plan de pace în țara vecină, a transmis Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, după reuniunea de la Paris: „România nu va trimite niciun militar român în Ucraina”| Foto: presidency.ro

România nu va trimite niciun militar în Ucraina, dar țara noastră ar putea fi un hub de transport pentru forțele desemnate, în cazul unui plan de pace în țara vecină, a declarat, joi, președintele interimar Ilie Bolojan, aflat la Paris, citat de Agerpres.ro

El a participat la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coalition of the willing” privind securitatea în Ucraina. Președintele interimar a arătat că România trebuie să fie pregătită, în acest sens, „cu partea logistică”.

Acesta a abordat situația unor eventuale acorduri de pace dintre Ucraina și Rusia și a evocat coordonarea cu SUA.

„Această coordonare este foarte importantă, pentru că ea ține atât de ce se întâmplă până la ajungerea la un acord de pace, menținerea sancțiunilor (...) și, de asemenea, măsurile post-ajungere la un acord, măsurile asiguratorii, în așa fel încât să existe garanții suficient de puternice, pentru că acest acord nu este doar o fază temporară între două războaie, ci este o pace robustă, care asigură atât Ucraina, cât și Europa”, a mai arătat președintele.

„România nu va trimite niciun militar român în Ucraina”

În acest context, a evidențiat că au existat la Paris discuții legate de forțe de garantare a păcii, în cazul unui asemenea acord.

„Din acest punct de vedere, așa cum am mai spus, România nu va trimite - și am anunțat această chestiune cât se poate de clar - niciun militar român în Ucraina. Dar într-o situație ipotetică, în care se ajunge la un acord de pace, s-a discutat despre posibilitatea unui plan, a unei analize privind forțele care ar putea să asigure o astfel de garanție. Aceste forțe nu ar ajunge sub nicio formă în zona liniei de front. Ar putea fi localizate sau pe Flancul de est, sau la o distanță mare de front, pe teritoriul Ucrainei. Și oricum, tranzitarea acestor forțe nu se va putea face decât și prin România, cel puțin cele prin zona de sud. Din acest punct de vedere, vom participa ca țară de tranzit, de hub, la aceste discuții, în așa fel încât Statul Major să știe care ar putea să fie aceste planuri, pentru că dacă se ajunge într-o astfel de ipoteză, să putem să fim pregătiți cu partea de infrastructură logistică”, a afirmat Ilie Bolojan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: