Primăria schimbă regulile în jurul școlilor. Garduri, stâlpișori și treceri supraînălțate!

Măsuri dure pentru siguranța elevilor: garduri, stâlpișori și treceri supraînălțate în Cluj-Napoca. Viceprimarul Dan Tarcea explică ce se schimbă în trafic.

Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat care sunt noile măsuri pentru ca traficul să se desfășoare fără incidente în zona unităților de învățământ| Foto: captură Dan Tarcea Facebook

Potrivit lui Tarcea, noile modificări au fost stabilite în urma unei ședințe între Primărie, Poliție, Poliția Locală și cei de la Siguranța Circulației.

„În fiecare dimineață, mii de copii traversează orașul spre școală, iar siguranța lor rămâne o prioritate pentru noi. De aceea, am convocat săptămâna trecută o întâlnire cu poliția municipiului, Poliția Locală și colegii de la Siguranța Circulației, unde am stabilit mai multe direcții concrete pentru a crește siguranța copiilor în zona școlilor. Vor fi montate garduri de protecție în apropierea unităților de învățământ, trecerile de pietoni vor fi supraînălțate, acolo unde zona o permite, iar stâlpișorii vor fi instalați pentru a crește vizibilitatea copiilor pe trotuare și mai ales în apropierea trecerilor. De asemenea, va fi restricționată circulația la maximum 30 km/h în jurul școlilor pentru o traversare mai sigură. Poliția Locală, Jadarmeria și poliția municipiului sunt deja prezente la orele de vârf, dimineața și la prânz pentru a-I ajuta pe cei mici să ajungă în siguranță la școală și acasă. Siguranța copiilor nu este un detaliu, este o responsabilitate comună

Măsurile, anunțate și de primarul Emil Boc

În ședința de Consiliu Local de săptămâna trecută, primarul Emil Boc a vorbit despre noile reguli de circulația din apropierea școlilor.

„Fiecare dintre noi ne gândim ce putem face să prevenim, de întors nu putem întoarce ce se întâmplă. Prima decizie pe care am luat-o imediat și de bun simț și care nu cred că mai trebuie dezbătută este aceea de a impune ca în preajma școlilor mari care sunt la bulevarduri să se pună acele garduri de protecție. Acest accident nu s-a întâmplat în imediata zonă de protecție a școlii, dar ne putem gândi că, doamne ferește, din nou că un tânăr cu Mustang la 20 de ani fără experiența unei mașini cu o asemenea putere, o scapă din nou de sub control în fața școlii. Doamne ferește să-ți intre pe un trotuar în fața școlii unde sunt și părinți și copii. În Comisia de Circulație s-a validat și soluția supraînălțării, acolo unde se impune, a trecerilor de pietoni din preajma școlilor. Am cerut și celelalte măsuri naționale, radarele, pe care le tot cer de atâta amar de vreme, să putem avea dreptul de a instala radare fixe. Evident nu-l va opri pe unul nebun care nu respectă nicio regulă în țara asta sau pe un inconștient, dar corelat cu celelalte măsuri diminuăm la maxim, eu nu voi putea să spun niciodată că vom elimina 100%, tot ceea ce se poate întâmpla în oraș”, a spus Boc.

