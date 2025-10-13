Mircea Abrudean: Congresul PSD afectează funcționalitatea coaliției și a guvernului

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că organizarea Congresului PSD pentru alegerea conducerii partidului afectează într-o anumită măsura funcționalitatea coaliției și a guvernului.

Întrebat dacă interimatul conducerii PSD blochează discuțiile din coaliție, Abrudean a spus:

"Cu siguranţă, cred că Congresul PSD afectează, într-un fel, funcţionarea coaliţiei şi, deci, a guvernării. Sper să se încheie această situaţie cât mai curând. Înţeleg că vor stabili data Congresului şi vom avea alegerile şi lucrurile vor merge cursiv".



Săptămâna trecută, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va organiza Congresul în această toamnă.

"În această toamnă, am spus. Am anunţat colegii că săptămâna viitoare vom face şi un Consiliu Politic Naţional, undeva la începutul săptămânii. CPN-ul are prin statut atributul de a convoca un Congres. Asta nu înseamnă că asta se va întâmpla săptămâna viitoare, deci, vă rog, nu daţi ştiri înainte de a se întâmpla, dar, în această toamnă, vom organiza Congresul, sigur. Şi ar fi bine să fie până a intra în postul Crăciunului", a afirmat Grindeanu, într-o conferinţă de presă.

Reducerea cheltuielilor în administrație, pe agenda coaliției

Abrudean a vorbit și despre reducerile de cheltuieli în administrația centrală și locală și a subliniat necesitatea unei decizii rapide in coaliție. El a explicat că premierul Ilie Bolojan nu este de acord ca primarii să decidă individual cum reduc cheltuielile:

"Până la urmă, primarii au avut ocazia şi până acum să facă benevol reduceri. S-a întâmplat în unele locuri. Fiind un om cu experienţă mare în administraţie, ştie exact care sunt procedurile. Formula corectă ar trebui să fie ori propunerea iniţială a premierului Bolojan ori un mix între propunerea iniţială şi altă variantă a reducerilor de cheltuieli, ca să avem un compromis până la urmă în coaliţie. Sper să se întâmple asta cât mai repede", a declarat Abrudean.

Reforma administrației, parte din pachetul 3

Potrivit președintelui Senatului, reforma administrației publice, inclusiv reducerea cheltuielilor, face parte din pachetul 3 de reformă și vizează atât administrația centrală, cât și cea locală. Abrudean a precizat că demersul este „absolut normal și necesar”, deoarece până acum nu s-a realizat o reformă serioasă.

