Veste bună pentru șoferi! Timișoara, legată de Autostrada A1 cu un drum de 10 km. Preț: 50.000.000€

Șoferii care vor să ajungă în Timișoara de pe Autostrada A1, sau invers, din Timișoara spre A1, pot folosi de astăzi, 13 octombrie 2025, noul drum național DN69A construit cu două benzi pe fiecare sens de circulație.

Șoferii care vor să ajungă în Timișoara de pe Autostrada A1, sau invers, din Timișoara spre A1, pot folosi de astăzi, 13 octombrie 2025, noul drum național DN69A | Foto: Cristian Pistol- Facebook

Conform Newsweek.ro, un nou drum național, în lungime de aproximativ 10 km, cu 4 benzi (2 benzi pe sens) și parapet median de beton tip New Jersey, pentru a nu permite intrarea pe contrasens a vehiculelor, va lega începând de astăzi Timișoara de Autostrada A1.

„Circulația pe noul drum național (DN69A), care face legătura între DN69 și A1, se deschide astăzi, 13 octombrie 2025, ora 17.00! Acest drum modern (10 km), construit în județul Timiș, va asigura un acces mult mai facil între A1 și municipiul Timișoara.” a anunțat directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Noul drum, cu o lungime de 10 kilometri, a fostr construit în județul Timiș și va facilita accesul rutier între A1 și municipiului Timișoara. DN69A are patru benzi de circulație, câte două pe fiecare sens, și este prevăzut cu parapet median de beton tip New Jersey. Pe traseu au fost realizate trei noduri rutiere:

la intersecția cu DN69 ,

, la intersecția cu DC58 ,

, și la intersecția cu A1.

Proiectul, în valoare de 253,88 milioane de lei, a fost derulat de DRDP Timișoara, subunitate a CNAIR.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: