PSD devine „afacere de familie”. Soțul Olguței Vasilescu îi ia lui Paul Stănescu funcția de secretar general al PSD.

Europarlamentarul Claudiu Manda are șanse mari de a fi propunerea actualului președinte interimar, Sorin Grindeanu, pentru funcția de secretar general al PSD.

Claudiu Manda și Viorica Dăncilă la finalul sedintei comitetului executiv național al PSD, în București, 12 noiembrie 2019 | Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu i-ar fi propus lui Manda să candideze pe moțiunea sa la viitorul Congres pentru funcția de secretar general, ocupată în prezent de Paul Stănescu. Potrivit unor surse G4media.ro, Claudiu Manda ar urma să accepte, cel mai probabil, oferta lui Grindeanu.

Congresul PSD, care ar urma să aleagă o nouă conducere, ar putea avea loc la sfâșitul lunii octombrie. PSD va organiza săptămâna viitoare un CPN (Consiliu Politic Național), în cadrul căruia se va decide data exactă a Congresului. Sorin Grindeanu a declarat că ar fi bine ca aceste alegeri interne să fie organizate până în postul Crăciunului.

„Am anunţat colegii că săptămâna viitoare vom face şi un Consiliu Politic Naţional, undeva la începutul săptămânii. Ştiţi că CPN-ul are, prin statut, atributul de a convoca un congres. Asta nu înseamnă că asta se va întâmpla săptămâna viitoare (...) dar în această toamnă vom organiza congresul, sigur. Ar fi bine să fie până a intra în postul Crăciunului”, a spus el.

Sorin Grindeanu asigură începând cu 20 mai 2025 interimatul funcției de președinte al Partidului Social Democrat. Marcel Ciolacu a anunțat marți, 20 mai, că își dă demisia din funcția de președinte al PSD. El a condus Partidul Social Democrat din 22 august 2020.

În aprilie 2013, Claudiu Manda a fost ales președinte al PSD Dolj, una dintre cele mai puternice filiale din țară, el fiind singurul candidat. În august 2014, Manda a fost numit în postul de ministru delegat pentru Buget, înlocuindu-l pe Liviu Voinea. La alegerile europarlamentare din 2019, a câștigat un mandat din partea partidului PSD, fiind afiliat grupului S&D. În toamna anului 2023, Claudiu Manda a fost reales în fruntea organizației PSD din Dolj.

Manda este căsătorit cu Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii în epoca Dragnea și actualul primar al Craiovei. Între 2017 și 2019 Manda a fost președinte al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul SRI.

Claudiu Manda a fost unul dintre oamenii din PSD care l-au susținut pe fostul lider social-democrat, Liviu Dragnea, inclusiv când era audiat la DNA.

Sorin Grindeanu, singurul candidat

Singurul candidat anunțat în mod oficial în acest moment este Sorin Grindeanu, rămas fără contracandidat după ce Titus Corlățean s-a retras, acuzând partidul de lipsă de curaj.

Liderii PSD încep pregătirea Congresului care va stabili noua conducere a partidului: președintele cu puteri depline, după aproape jumătate de an de interimat asigurat de Sorin Grindeanu, dar și noua echipă de conducere - secretarul general, președintele Consiliului Național, prim-vicepreședinții și vicepreședinții.

Din informațiile Digi24, cel mai probabil PSD va avea cinci prim-vicepreședinți în noua formulă de conducere. Printre cei care țintesc aceste posturi se numără europarlamentarul Victor Negrescu, Ionuț Pucheanu, primarul din Galați, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava și Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița.

