Copiii sub 16 ani, online doar cu acordul părinților! Conturile fără acord se blochează.

România protejează minorii online, iar accesul la internet se va face doar cu acord parental până la 16 ani.

O treime dintre copiii între 5 și 10 ani folosesc rețelele de socializare arată o cercetare Salvați Copiii| Foto - Pexels

Senatul a adoptat, luni, în plen, propunerea legislativă privind majoratul online, care prevede că minorul, până la împlinirea vârstei de 16 ani, accesează servicii online și creează conturi personale, în nume propriu, numai în baza acordului parental verificabil.

Au fost înregistrate 123 de voturi „pentru” și șase abțineri.

Restricția nu se aplică platformelor online dedicate învățării autorizate la nivel național de către Ministerul Educației și Cercetării sau la nivel european de către autoritățile competente.

Legea majoratului online, inițiată de un grup de parlamentari PNL, PSD și UDMR, are ca scop instituirea unor măsuri pentru protecția minorilor împotriva conținutului dăunător accesibil prin intermediul serviciilor online, în vederea asigurării dezvoltării fizice, mintale și morale corespunzătoare a acestora.

Potrivit amendamentelor din comisiile de specialitate și însușite de plen, conținut dăunător este considerat „orice conținut scris, audio, video sau imagine vizuală care promovează: alcoolul, băuturile energizante, țigările sau alte produse pe bază de nicotină, medicamente, violența, ura, pornografia, autovătămarea, comportamente dăunătoare sănătății, dependențele, fraudele, discursul instigator la ură, inclusiv pe criterii de rasă, sex, religie, orientare sexuală, exploatarea minorilor sau orice alte forme de conținut care prezintă un risc semnificativ pentru dezvoltarea fizică sau emoțională a minorului”.

Serviciul online este definit în proiect drept „orice serviciu furnizat gratuit sau contra cost, la distanță, prin mijloace electronice și la solicitarea individuală a beneficiarului acestuia, incluzând, dar fără a se limita la, platforme de social media, servicii de streaming, comerț electronic, jocuri online, servicii bancare, aplicații mobile și alte interfețe online accesibile utilizatorilor”.

În termen de 180 de zile de la publicarea legii, furnizorii de servicii online vor dispune etichetarea obligatorie a conținutului pe categoriile de vârstă ale utilizatorilor, vor solicita și obține acordul parental pentru conturile deja deschise și utilizate în România, în conformitate cu standardele naționale și europene în materie de protecție a minorilor în mediul digital și vor instala filtre și mecanisme electronice de verificare a identității utilizatorului și, după caz, de blocare a accesului acestora la conținutul restricționat persoanelor cu vârsta de până la 16 ani.

Tot în 180 de zile de la publicarea prezentei legi, conturile pentru care nu s-a prezentat acordul parental se blochează, iar în termen de 120 de zile se radiază.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 0,1% și 0,2% din cifra de afaceri la nivel național a furnizorilor de servicii online nerespectarea prevederilor privind furnizarea de servicii online minorului cu vârsta mai mică de 16 ani fără validarea prealabilă a acordului parental și lipsa etichetării conținutului pe categoriile de vârstă ale utilizatorilor.

Lipsa filtrelor și mecanismelor electronice de verificare a identității utilizatorului și neblocarea conturilor pentru care nu s-a prezentat acordul parental se sancționează cu amendă cuprinsă între 0,2% și 0,4% din cifra de afaceri la nivel național a furnizorilor de servicii online.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: