Sebeș devine centrul mobilității electrice Mercedes-Benz. Star Assembly lansează noua linie de propulsie pentru modelul GLC electric, într-o hală construită de CON-A Sibiu

Uzina Star Assembly din Sebeș, parte a grupului Mercedes-Benz, a inaugurat oficial noua linie de producție pentru unități de propulsie electrică destinate modelului Mercedes-Benz GLC complet electric.

Investiția, estimată la 140 milioane de euro, marchează intrarea României în lanțul european al electrificării auto. Noua linie de producție, amenajată într-o hală de 15.000 de metri pătrați construită de compania sibiană CON-A, integrează peste 200 de procese automatizate și manuale, conform transilvaniabussines.ro.

Proiectul creează noi oportunități de formare pentru cei peste 1.500 de angajați ai uzinei și consolidează expertiza României în domeniul tehnologiilor de vârf.

„Astăzi, odată cu inaugurarea producției unităților de propulsie electrică pentru noul Mercedes-Benz complet electric, deschidem la Sebeș porțile către mobilitatea viitorului”, a declarat Gheorghe Achim, general manager al Star Assembly. „Această reușită comună este rezultatul anilor de planificare, investiții și dedicare, ce confirmă rolul esențial al României în transformarea globală către mobilitatea sustenabilă.”

Sebeșul, punct strategic în rețeaua globală Mercedes-Benz

Ceea ce a început acum 13 ani ca o fabrică de cutii de viteze a devenit astăzi un punct strategic în rețeaua globală Mercedes-Benz. Odată cu noua linie electrică, unitatea devine un punct important în strategia de electrificare a grupului german.

Noua linie, realizată într-o hală de 15.000 m², cu peste 200 de procese manuale și automatizate, reprezintă o infrastructură industrială de ultimă generație. Proiectul oferă oportunități majore pentru angajați, contribuind la formarea competențelor în tehnologiile de vârf și consolidând poziția Mercedes-Benz ca lider al tranziției către electromobilitate.

Ilie Bolojan a fost prezent la inaugurare și a subliniat importanța investiției pentru economia României:

„Oamenii care lucrează în economia reală, nu povestitorii, sunt cei care plătesc zi de zi impozitele la bugetul de stat și ne permit nouă să facem investiții publice. Aceștia sunt cei care duc România în spate.”

România, pe harta industriei electrice europene

Proiectul de la Sebeș este considerat unul dintre cele mai importante pași ai Mercedes-Benz în extinderea producției de componente electrice în Europa Centrală și de Est.

„Electrificarea nu este doar o schimbare de tehnologie, ci o evoluție a industriei. Prin această investiție, Sebeșul devine parte activă a rețelei globale Mercedes-Benz”, a concluzionat Gheorghe Achim.



