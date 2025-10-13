Activiștii de mediu sărbătoresc extinderea Parcului Rozelor, dar fac un apel către primărie: „Nu distrugeți grădinile urbane”.

Extinderea Parcului Rozelor, motiv de sărbătoare pentru comunitatea de activiști din Cluj. Primăria tocmai a anunțat o investiție de peste 9 milioane de euro pentru Culoarul Canalul Morii – tronson Parcul Rozelor.

Un nou spațiu verde de calitate pentru clujeni. Investiție de peste 9 milioane de euro pentru Culoarul Canalul Morii – tronson Parcul Rozelor | Foto: Adrian Dohotaru - Facebook

Primarul Emil Boc a semnat luni autorizația de construcție pentru proiectul „Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii – tronson Parcul Rozelor”.

Proiectul își propune să creeze un spațiu verde integrat și accesibil, care să conecteze Parcul Rozelor, Canalul Morii și cartierul Plopilor într-un traseu verde coerent și plăcut.

„Parcul Rozelor nu doar se lărgește la Canalul Morii, efectiv se triplează ca suprafață prin extinderea spre cartierele Plopilor și Mănăștur. Am făcut propuneri de investiții aici de mai bine de un deceniu, de când am convins Primăria Cluj-Napoca să nu accepte poarta care bloca accesul în parc sau să dea la o parte gardurile de pe ambele laturi ale Canalului Morii. De-a lungul timpului, am contribuit la realizarea viitorului parc prin sesizări, propuneri de politici publice, tururi ghidate, performance-uri, fotografii și filmări. Podețul și amenajările temporare pe care le-am realizat, treptele săpate la pământ la o ediție Someș Delivery au ajutat ca parcul propus să fie acceptat de autorități”, spune Adrian Dohotaru, activist de mediu.

Apel către primărie

Dohotaru arată că a făcut o adresă către autorități legat de „grădina comestibilă care a fost acceptată în proiect, în mod surprinzător prima de pe un domeniu public, în România”.

„Cerem ca grădina comestibilă care a fost acceptată în proiect, în mod surprinzător prima de pe un domeniu public, în România, să fie acceptată pe baza unui regulament de grădinărit comunitar, care să ofere șansa să apară si alte grădini. O parte din grădinarii acum evacuați să vină la noi, alții să aibă posibilitatea, dacă vor să meargă în alte spații (am identificat câteva ale statului în imediata apropiere). La execuția pe șantier să nu se taie din greșeală și voit copaci. Dacă se întâmplă ca unii să fie tăiați să fie cât mai puțini posibil și să se explice clar de ce”, a mai spus Dohotaru.

Activiști cer și ca primăria „să continue demolarea garajelor paralel cu proiectul de parc ca să continuăm zona pietonală la Canalul Morii și să refacem meandrele cursului de apă”.

„Continuarea la cursul de apă să fie însoțită de un PUZ / Master Plan în tot orașul cu accent pe verde pe Canalul Morii. Pe componenta ecologică și de proces master de implicare civică putem ajuta cu Rețeaua pentru Natură Urbană. Gardurile la parcarea (ilegală ca e spațiu verde) din baza sportivă concesionată din Parcul Rozelor să fie date jos, locul de joacă preconizat pentru persoane cu dizabilități să fie realizat nu ocupând spațiul verde de lângă Canalul, ci din parcare, Primăria să renegocieze contractul ca să obțină fie baza, fie certe beneficii publice, adică terenuri de sport gratuite”, a încheiat Dohotaru.

Detalii tehnice extindere Parc Rozelor

Suprafață totală: 32.669 mp

Durata lucrărilor: 15 luni (3 luni proiectare + 12 luni execuție)

Ce se realizează aici:

plantarea a 251 de arbori noi, pentru un total de 508 arbori în zonă

extinderea spațiilor pietonale și de recreere (de la 1.734 mp la 7.945 mp)

amenajarea de zone verzi, locuri de joacă și fitness în aer liber

amplasarea de mobilier urban modern

crearea de piste și locuri de parcare pentru biciclete (116 locuri)

instalarea a 21 de puncte de încărcare pentru biciclete și trotinete electrice

