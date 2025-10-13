Deficitul bugetar la nouă luni, mai mare decât în 2024. Încasările la TVA, mult sub așteptări - surse presă

Deficitul bugetar al României în primele nouă luni ale anului 2025 a ajuns la circa 103 miliarde de lei, depășind nivelul înregistrat în aceeași perioadă din 2024, când deficitul era 96,2 miliarde de lei.

În 2024, la final de septembrie, deficitul era de 96,2 miliarde de lei, respectiv 5,44% din PIB. În septembrie 2023, era numai 56,5 miliarde de lei, scrie defapt.ro, care citează din presa centrală.

Datele oficiale privind execuția bugetară pentru primele nouă luni urmează să fie publicate la sfârșitul lunii octombrie.

Potrivit surselor, încasările TVA au fost mult sub așteptări. În perioada ianuarie-septembrie 2025, Guvernul a colectat 95 miliarde de lei, o creștere de doar 7,7% față de primele nouă luni din 2024 (88 miliarde de lei), deși inflația a fost aproape 10% și TVA a fost majorat cu două puncte procentuale de la 1 august 2025. În plus, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 4% în august 2025 față de august 2024.

