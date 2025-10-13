Ultimă oră: Cristi Balaj NU mai este președintele clubului CFR Cluj!

Fostul arbitru Cristi Balaj (54 de ani) și-a dat demisia de la CFR Cluj!

Cristi Balaj era președintele CFR-ului din 2021 | Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Cristi Balaj nu mai este președintele celor de la CFR Cluj! Cele două părți au decis să întrerupă colaborarea la aproape patru ani distanță de când fusese numit în funcție.

„Sâmbătă, am decis împreună cu domnul Varga să ne strângem mâna și să întrerupem relațiile contractuale, urmând să parafăm înțelegerea printr-un document zilele următoare.

Mă bucur că echipa este pe un trend ascendent și a demonstrat în ultima perioadă că are un lot și un staff valoros. Am întâlnit la Cluj oameni de calitate, alături de care m-am atașat. Le mulțumesc tuturor și le urez din suflet succes.

M-aș bucura ca Neluțu Varga să ajungă acolo unde și-a propus pentru că merită foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut și le face pentru CFR Cluj”, a declarat Cristi Balaj pentru publicația Fanatik.

Varga: „Nu știu cine vine în locul lui!”

Informația potrivit căreia fostul arbitru nu va mai continua în Gruia a fost confirmată și de Neluțu Varga, patronul echipei.

„Am vorbit cu Cristi Balaj și am decis de comun acord să încetăm colaborarea. Fiecare om în viață ia anumite decizii. Mie îmi pare rău pentru Cristi pentru că a dorit să plece de la CFR Cluj. Este un om de mare calitate și un om corect căruia nu am avut niciodată ce să-i reproșez.

Așa se întâmplă în viața fiecărei echipe, în viața fiecărui om, iei anumite decizii care crezi că sunt mai bune pentru tine și pentru familia ta. Îi mulțumesc lui Cristi Balaj pentru colaborarea pe care am avut-o. Rămânem prieteni, așa cum am fost întotdeauna”, a precizat Varga pentru sursa citată.

Omul de afaceri a recunoscut că nu știe încă cine va fi noul președinte al echipei. Cu Balaj în funcție, ardelenii au câștigat titlul de campioni în 2022 și Cupa României în 2025.

„Nu știu cine va veni președinte la CFR Cluj pentru că Balaj nu pleacă pentru ca mâine CFR Cluj să aibă un alt președinte. O să mă gândesc în zilele și săptămânile următoare și o să iau decizia cea mai bună pentru club”, a încheiat Neluțu Varga.

