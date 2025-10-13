SUA consideră închis subiectul anulării alegerilor din România

Ambasadorul Andrei Muraru dezvăluie culisele discuțiilor dintre ministrul român de Externe Oana Țoiu și secretarul american de stat Marco Rubio.

Oana Țoiu și secretarul de Stat american, Marco Rubio | Foto: Oana Țoiu- Facebook

Într-un interviu acordat pentru Antena 3 CNN, Muraru a precizat că tema nu a fost abordată în prima întâlnire dintre ministrul de Externe, Oana Țoiu, și secretarul de Stat american, Marco Rubio. Discuțiile s-au concentrat pe întărirea parteneriatului strategic, securitate, energiei, reconstrucția Ucrainei, precum și pe întărirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump.

Andrei Muraru este ambasador al României la Washington din martie 2021.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: